2391人同時開智慧 美和科大創世界紀錄

2018年06月14日 19:03 中時 潘建志

美和科大舉辦「千人開智慧活動」，挑戰「世界上最多學子參加的開智慧儀式」的世界紀錄，共2391名學子參加，經世界協會認證官認證後，挑戰世界紀錄成功。（潘建志攝）

美和科大舉辦「千人開智慧活動」，挑戰「世界上最多學子參加的開智慧儀式」的世界紀錄，共2391名學子參加，經世界協會認證官認證後，挑戰世界紀錄成功並頒發證書。（潘建志攝）

屏東美和科技大學攜手東港東隆宮、內埔天后宮與昌黎祠3座百年廟宇，舉辦「神遇美和－海洋文化暨迎王祭典系列活動」，14日達到最高潮。「千人開智慧」共有2391名學子參加，經世界協會認證後，創下「最多學子參加的開智慧儀式」的世界紀錄。

美和科大邀請東港王爺、六堆媽祖及韓文公一起在校園內相遇，為宗教界創舉。經1個月的活動，14日王爺、媽祖、韓文公碰頭後，一起在校園內祈福，雖然大雨不斷，但廟方人員和師生仍非常熱情。

活動高潮「千人開智慧」邀請從幼兒園學童到碩士生共2391名學子參加，並請來自香港的世界紀錄協會認證官吳華江前來認證，學生們一字排開，由美和科大及地方學校教師們擔任「開啟官」。

老師以硃砂筆輕點學子天靈蓋、額頭、臥蠶，為學子們開智慧，儀式結束後學生們要當場吃掉主辦單位準備的香蕉，象徵與倉頡、孔孟智慧「相交流」，另外象徵勤學、聰明、勝算的芹菜、蔥段及蒜頭，則帶回家入菜。

活動結束後，認證官宣布此次活動創下「最多學子參加的開智慧儀式」的世界紀錄，並頒發證書，現場響起了歡呼。

東隆宮董事長伍水源表示，智慧跟聰明不一樣，智慧涵蓋範圍更廣更深，能夠讓人在面對危機時保持冷靜且深思熟慮，以更正確方式應對。美和科大校長陳景川說，這次活動3神首次相遇、千人開智慧都圓滿成功，創下紀錄。

(中時 )