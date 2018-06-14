《中時晚間快報》蔡英文重返IG 人氣慘輸柯P

《中時晚間快報》蔡英文重返IG 人氣慘輸柯P

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中時電子報
綜合報導

◎蔡英文重返IG 人氣慘輸柯P

為爭取年輕族群，蔡英文總統停用許久的IG，昨天深夜終於再度貼文，並在臉書告知，不過蔡英文IG人氣差，不僅追蹤人數停留在1萬多，按讚數也都只有數千，遠不如台北市長柯文哲的IG追蹤人數已突破30萬。

◎食藥署正名「非基因改造」只有這5類食品原料可標示

標榜「非基因改造」的食品，不少人感覺吃起來較安心，但業者不能再任意宣稱了。食藥署今（14）日預告修正標示規定，國內目前只有核准黃豆、玉米、棉花、油菜和甜菜5種基因改造食品原料，卻出現沒開放基改食品原料進口的產品也滿街標示「非基因改造」造成誤解，將限縮僅容許這5類產品可標示非基改。規定109年7月1日實施。

◎向北韓示好 美韓軍演喊停

美國總統川普日前出席美朝峰會後表示，將取消美韓聯合軍事演習。美媒13日報導，五角大廈可能於14日宣布，取消8月「乙支自由衛士」美韓聯合軍事演習。為了防止川普撤走駐韓美軍，兩位民主黨參議員13日提出法案，希望把撤軍權力轉移至國防部長。

美韓官兵正在執行「乙支自由衛士」聯合軍事演習任務。美國傳媒報導，為了向

◎殷琦婚紗照曝光 讚老公天生男模

伊林娛樂電眼名模殷琦6月新娘婚紗照出爐了！剛自巴黎返台的殷琦，趕在6月23日大喜晚宴前，分送夏姿采采食茶喜餅，把滿滿幸福喜悅與親友分享；晚宴當天的婚紗禮服及拍攝的4套婚紗，殷琦選定香檳蕾絲訂製婚紗的以色列品牌Liz Martinez，婚紗主要呈現殷琦優雅、時尚、性感的多變風格。

(中時電子報)

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