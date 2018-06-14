政大、經緯航太攜手 智慧無人載具實驗室揭牌

2018年06月14日 18:58 旺報 李侑珊

經緯航太董事長羅正方（右三）介紹ALIAS無人機。（政大提供）

機器人小智（右）與無人機parrot_bebop_2（左）。（政大提供）

人工智慧與無人機技術引領科技潮流，人才的培育與技術的發展是關鍵。國產無人機大廠經緯航太(8495) 14日正式與國立政治大學合作，共同設立「智慧無人載具實驗室」(Smart Technology for Autonomous Robot Lab，以下簡稱STAR Lab)，希望能為國內培育更多智慧無人載具領域的人才，更期待結合政大的研發能量可以開發出更多先進的技術。經緯航太董事長羅正方表示，政大擁有優秀的人才及學術傳統，因此STAR Lab的設立相信一定會有豐碩的成果。他強調，STAR Lab所開發的技術將使經緯航太的無人機更聰明、更安全，未來將成為臺灣無人載具產業發展的重要關鍵。

集結政大師生研發能量與經緯航太實務經驗的STAR Lab，14日上午在政大創新育成中心前廣場舉行盛大的揭牌儀式，除了經緯航太董事長羅正方、政大校長周行一，立法委員鍾佳濱、教育部高教司李彥儀司長、國家發展委員會亞州矽谷計畫執行中心技術長吳聰慶博士、研發長劉幼琍、副研發長蔡子傑、理學院院長顏乃欣、傳播學院院長林元輝等也蒞臨現場，見證這個臺灣無人載具發展上歷史性的一刻。活動現場除了展示經緯航太各型無人機產品，經緯航太的智慧迎賓機器人「小智」也來到現場，和主持人共同主持揭牌儀式，展現人工智慧已經逐漸在人類生活的各個方面展露頭角。不只是機器人主持活動，經緯航太的智慧農業無人機「神農」也在現場進行飛行表演，讓在場嘉賓都感受到無人機獨有的魅力。

到場見證揭牌儀式的鍾佳濱表示，AI與無人載具產業是臺灣經濟發展未來的重要火車頭，而要想讓產業真的生根發展，人才是不可或缺的一環，因此很高興看到經緯航太響應政府政策，率先與政大合作設立STAR Lab用來培訓人才、發展技術，他認為這是國內AI與無人載具技術創新跨出重要的一步。

周行一則表示，很榮幸能與臺灣無人機業界翹楚的經緯航太合作，他強調，STAR Lab未來除了特定功能的開發外，將更專注於整合多種技術的彈性通用系統，主要整合方向分別為認知模組、運動模組、感知模組與介面模組，期望降低目前無人機對於人力的依賴性，讓無人機能自主完成多樣的任務。周行一校長也提到，此次透過政大與經緯的產學合作，將展現政大在智慧科技上的研發能量，未來將更進一步結合人文社會學科以人為本的設計思維，發展智慧政府、智慧城市、智慧生活等全方位創新應用。

羅正方指出，政治大學有悠久的歷史，累積了豐富的研究能量，很高興能與政大合作設立具有開創性意義的STAR Lab，讓本土無人載具的各項應用技術能有飛躍性的提升。他提到，經緯航太這幾年不斷布局AI領域，除了是「亞洲．矽谷」新南向計畫國家隊的一員，也與中科、南科等政府機構合作，不斷在AI、無人載具等方面開展研發能量，為的是在接下來激烈的國際競爭中奪得先機，讓臺灣的技術能量能被其他國家看到，擦亮「MIT」的招牌。

羅正方說，STAR Lab目前已經投入各項無人機應用技術的研發，包括無人機的視覺化呈現與互動介面，讓操作者可以更直覺、更輕鬆地操控無人機；還有強化無人機自動規畫路徑並迴避障礙的能力；以及提升無人機的環境認知與任務理解能力的技術。他特別強調，未來這些技術都會整合在經緯航太旗下的無人機產品中，讓無人機更智慧、更自動、以減輕人力操作的負擔，讓無人機真正成為人類最好的幫手。羅正方期許，STAR Lab未來要像它的名字一樣，成為臺灣AI人工智慧領域的一顆最耀眼的星星。

本校智慧無人載具實驗室是由資科系劉吉軒、李蔡彥、廖文宏、紀明德四位老師以科技部AI前瞻研究計畫為基礎，與合作廠商經緯航太科技公司共同設置，研發無人機自主智慧控制，輪型機器人語音互動服務等先進智慧科技。周行一校長與羅正方董事長共同指出，科技與人文社會的深度結合才能創造出最好的福祉，政大除了在資科系有優秀的人工智慧研發人才之外，更能與人文社會學科領域進一步介接導入，未來的豐富成果令人期待。

(旺報 )