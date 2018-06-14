聯合國副秘書長：中國在終止愛滋病工作扮演重要角色

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旺報

聯合國副秘書長兼聯合國愛滋病規劃署執行主任米歇爾·西迪貝１２日在聯合國總部表示，中國在終止愛滋病進程中扮演重要角色。

新華社報導，西迪貝在聯合國大會就聯合國愛滋病規劃署有關抗擊愛滋病進程的報告後說，中國有關建設健康社會的理念不僅僅是針對疾病的理念，而是建設健康生活方式的理念。中國重視教育，努力對衛生、環境、體育等問題進行綜合治理，這不單單是針對傳染病，也有利於解決諸如心髒病、糖尿病等非傳染性疾病。這種生活方式的綜合性治理不但對中國，對全世界都有幫助。

他說，中國與非洲國家的合作是南南合作的典範，中國醫務人員曾經對非洲抗擊伊波拉病毒給予了極大幫助，愛滋病規劃署正在非洲建設一個２００萬人的社區醫療隊伍，這是從中國的赤腳醫生體系得到的靈感。在對社區醫療隊伍的培訓方面，聯合國需要中國的幫助。

西迪貝在雲南考察時曾對中國社會組織參與、多部門合作開展愛滋病防治工作給予高度評價，並表示對中國實現三個９０％目標充滿信心——即到２０２０年９０％的艾滋病病毒感染者自身知情，９０％知情的感染者獲得治療及９０％接受治療的人體內病毒受到抑制。

２０１４年在墨爾本召開的第２０屆世界愛滋病大會上，聯合國愛滋病規劃署提出了「２０３０年終結愛滋病」的願景，並提出“三個９０％防治目標。若實現「三個９０％」，就能達到７０％以上的感染者的病毒水平下降，傳播風險也會降低，從而讓愛滋病疫情呈螺旋式下降。

(旺報 )

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