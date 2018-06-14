股后之子「奇力新」涉內線交易約談前財務長

2018年06月14日 18:59 中時 張孝義

股價破千元大關的國巨集團旗下子公司「奇力新」（2456）爆發內線交易案，檢調發現奇力新2017年以換股方式併購旺詮公司，在重大訊息公布前卻發生奇力新高層涉嫌提早1個月買進奇力新股票，擬制性獲利數十萬元，台北地檢署指揮調查局台北市調處搜索6處，以被告身分約談奇力新前財務長等10人及1名證人，偵訊後移送北檢複訊。

去年1月23日，被動元件大廠「奇力新」宣布，取得旺詮公司100％股權進行併購，並收購國巨旗下的孫公司飛磁，另入資向華電子等重大訊息。奇力新總經理鐘世英當時表示，奇力新近年成長快速，過去強項就在材料上，但要在大電流、工業用產品著墨，就須把材料整合進來，飛磁在磁性材料上耕耘已久，為鐵蕊製造商之一，工業用、車用產品是強項，在歐洲頗負盛名，納入飛磁後，奇力新不僅在電感產業中成為材料最完備的廠商，也有利奇力新發展以磁性材料為核心技術的產品。

併購旺詮案是以每1股旺詮普通股，換奇力新0.78股普通股，由奇力新取得旺詮100％股份之後，旺詮下市。

不過，檢調發現，併購案訊息於去年1月20日對外公布，奇力新則於1月23日停牌，但早在此利多消息曝光之前，奇力新股票出現大量異常交易，疑似多名任職於奇力新及旺詮的經營高層，涉嫌內線交易，在重大利多訊息公布前，提早1個月陸續進場布局，大量買進奇力新股票，粗估擬制性獲利至少數十萬元。

(中時 )