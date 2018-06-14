周威佑控發獎金是高層分贓 韓國瑜嚴詞反駁

2018年06月14日 18:53 中時 李義

台北市議員周威佑在臉書砲轟韓國瑜，指未有文依據下巧立名目發放獎金，獨厚親信，是「高層分贓」。韓則嚴詞駁斥，「105年發放了8400萬元的獎金給所有員工，民進黨不是不斷攻擊我嗎？」並強調所有獎金發放都經董事會過及會計師簽證。

韓國瑜表示，102年就任北農總經理後，努力開源節流，公司獲利大幅成長，為彌補過去北農瀕臨倒閉，員工曾經減薪10％到15％，於是發放「一般獎金」方式來獎勵員工的辛苦，也激勵士氣。

他以北農在105年端午、中秋節分別發放獎金5萬元、9萬元為例，這就是屬於一般獎金，大家是齊頭式平等，總經理、經理、所有基層員工都是領同樣的金額。

他說，北農的獲利主要來自一市、二市的拍賣、營業部及國貿部，對於這些戰鬥單位的高階幹部，身為北農總經理，為了感謝他們對於公司的特別貢獻，他便事先向董事長報告發放「特別獎金」給這些幹部，而且事後也經過董事會的通過以及會計師的簽證。

韓國瑜更嚴詞駁斥「高層分贓」，北農怎麼會沒有發放獎金給基層員工？他在105年發放了8400萬元的獎金給所有員工，民進黨不是不斷攻擊他嗎？他自認在北農總經理任內的作為，絕對對得起所有北農員工、廣大農民、所有消費者，也絕對經得起任何檢驗。

(中時 )