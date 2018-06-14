防護空汙危害 彰縣首部肺功能確診儀啟用

預防空汙對民眾健康造成危害，彰化縣將台電回饋金挹注購置肺功能篩檢巡迴車、近日再添購肺功能確診儀，方便伸港、線西與和美三鄉鎮居民能就近進行篩檢。(彰化縣衛生局提供)

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肺功能確診儀透過吹氣檢測了解民眾是否罹患慢性下呼吸道疾病。(彰化縣衛生局提供)
彰化縣衛生局率全國衛生單位之先，採購首部「電腦化體腔肺功能機」，上午在伸港鄉衛生所正式啟用。(彰化縣衛生局提供)

彰化縣衛生局率全國衛生單位之先，採購首部「電腦化體腔肺功能機」，有助於及早確診高風險民眾是否罹患「肺阻塞」，14日上午伸港鄉衛生所正式啟用，期望藉由及早的診斷、適當、適時的治療降低疾病死亡率。

根據2016年死因統計，慢性下呼吸道疾病（肺阻塞）位居全國十大死因第7位，在彰化縣更高居第6，透過肺功能篩檢可知是否有肺阻塞，彰化縣根據近2年肺功能巡迴篩檢服務，追蹤被檢測出可能有肺阻塞風險的民眾，實際再至醫院進一步檢查後，確診率不到3成。

衛生局長葉彥伯表示，這部全新的肺功能確診儀，未來將搭配彰基專業人員，提供伸港、線西和和美三鄉鎮民眾，等同醫學中心等級的確診服務，方便就近複診免去舟車勞頓。

葉彥伯說，未來檢測儀初步將先放在伸港鄉衛生所，優先針對三鄉鎮萬人健檢及村里設站檢測出高風險民眾，未來也將規劃接受當地醫療院所疑似個案轉介確診服務；整合衛生單位及醫療團隊的合作，希望提供更全面、更適切的健康照顧，保障縣民健康。

衛生局保健科長姚玉津表示，為維護空汙對民眾造成的健康危害，前年起縣長魏明谷即指示將台電「促進電力發展營運協助金」全數投入伸港鄉、線西鄉、和美鎮地區民眾健康照護，提供肺功能及氣喘篩檢，當時採購全國第一台肺功能篩檢巡迴車，巡迴3鄉鎮，目前已完成23場次、篩檢9251人；到校篩檢服務175所中小學、篩檢2萬3510人；村里設站218場次篩檢1萬1910人。同時結合縣內3大醫療體系建立完善的後續健康照護網絡，提供全面性健康服務。

(中時 )

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