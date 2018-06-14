「爭鮮」有對手了！日本最大平價迴轉壽司「壽司郎」來台啦

2018年06月14日 18:55 工商 姚舜

「壽司郎」台灣旗艦店的餐點加飲料高達130種，品項豐富、選擇多樣。（圖／壽司郎）

日本第一大迴轉壽司品牌「壽司郎」，以自動化點餐系統提供顧客更有效率的點餐服務。（圖／壽司郎）

看好平價日本庶民美食在台灣的商機，日本連鎖店數與年營收排名第一的平價連鎖迴轉壽司品牌「「SUSHIRO壽司郎」正式進軍台灣，開在台北市車站商圈館前路的「壽司郎」台灣首家旗艦店並於今（15)日正式開幕，欲以每盤壽司40元起的高CP值與科技化管理服務，正式挺進台灣平價迴轉壽司市場，為迴轉壽司市場投下震撼彈。

「壽司郎」曾在針對日本全國進行的「最喜歡的連鎖平價迴轉壽司排名」調查中，以最高CP值奪冠，故此次以「日本之最」之姿進軍台灣，預料也將使台灣迴轉壽司Local King備受威脅。

「壽司郎」菜牌上有不少台灣平價迴轉壽司少見的食材與壽司。如智利海膽、產自加拿大紐芬蘭鮮的松葉蟹等。此次台灣旗艦店開幕推出包含副餐及飲料等大約130種餐點，其中包含5款日本高人氣的「鮪魚握壽司」、「炙燒羅勒鮭魚握壽司」、「炙燒上等星鰻握壽司」，以及「大切生鮭魚握壽司」與「麻辣赤蝦握壽司」等。而為歡慶台灣旗艦店開幕，壽司郎更推出3款期間限定商品：「極上鮪魚大腹握壽司」、「生松葉蟹握壽司」與「海膽海苔包」等結合經典及創新口味的特色人氣料理。

1984年自大阪起家的壽司郎，目前在日本已有484家連鎖門市據點，去(2017)年全年營收1564億日圓，業績自2011年起已連續7年居日本迴轉壽司之冠。台灣為壽司郎繼2011年進軍韓國之後，第2個發展的海外市場。

經營管理「壽司郎」的日本Sushiro Global Holdings Ltd.社長水留浩一表示，壽司郎今年在日本與海外展店目標希望能突破500家，在台灣市場則繼台北之後，第2家壽司郎將落腳台中。

壽司郎台北旗艦店首波推出的餐點飲料計130種，每盤壽司自40元起。水留浩一根據市場調查指出，台灣人到迴轉壽司消費用餐平均每次用點8至10盤，以此推算，壽司郎在台灣的平均客單價約自350元至550元間。

為提高服務流程與作業效率，壽司郎在日本率先將IT科技導入店舖營運與服務中。2002年起壽司郎導入綜合管理系統，在每個壽司盤底部安裝IC晶片，軌道上的料理迴轉到一定時間後便能自動廢棄，以確保食物品質。藉由IC晶片獲取的數據的累積，從業績管理、鮮度管理到預測顧客的消費行為來提供商品，迎合顧客喜好以進行商品開發提案，滿足飲食需求。

壽司郎並導入自動化送餐功能，顧客只要在平板電腦上點餐，餐點在最短時間內便會透過座位旁設置的高速輸送帶送達顧客面前。而為避免顧客用餐長時間排隊等待，壽司郎也已於台灣推出專屬App，提供事先訂位的功能。

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