仲夏夜螢火蟲電影院 看優質國片還能摸大獎

2018年06月14日 18:56 中時 謝瓊雲

《日常對話》紀錄片導演黃惠偵（左三起）、全台唯一傳統手作雞毛撢子老師傅陳忠露，和館長尹彙武等人，在螢火蟲電影院開幕宣傳記者會上，共同開啟任意門，象徵透過電影穿越時空，引領觀賞者徜徉人文心旅。（謝瓊雲攝）

仲夏周末夜快來看免費的優質國片，「螢火蟲電影院」又來了！國立彰化生活美學館，今年與中彰投及雲林4縣市共12個社區發展協會合作，自17日起至8月4日每周六、日晚間，下鄉播映《美力台灣3D》、《老師你會不會回來》、《日常對話》等，不僅免費參加，還有機會摸大獎。

14日開幕記者會上邀請《日常對話》紀錄片導演黃惠偵到場，與全台唯一傳統手作雞毛撢子老師傅陳忠露，和文化部官員開啟任意門，象徵透過電影穿越時空，引領觀賞者徜徉人文心旅，同時宣告今年螢火蟲電影院正式放映！

館長尹彙武表示，採露天戶外放映方式螢火蟲電影院自2013年開跑至今，走進社區、深入部落，推廣國片與電影藝術，總計已巡迴中部60個社區、有4千人次觀影；每場次皆由文化部影視及流行音樂產業局推薦片單供協辦的社區自行勾選。

活動相關訊息、與場次資訊，可上「螢火蟲電影院」臉書粉絲團、或國立彰化生活美學館官網查詢；所有場次放映皆為免費入場，現場提供供爆米花、冰涼茶飲，除有現場闖關遊戲贈送限量精美小禮，還有空氣清淨機、電子鍋及風扇等大獎可摸彩，其中兩場安排有導演與電影工作者的映後座談。

(中時 )