楊丞琳自曝大衣控 化身時尚仙姑搶先預言秋冬趨勢

2018年06月14日 19:16 中時 陳張眾

身為「大衣控」的楊丞琳於活動中，在Max Mara店內開心瀏覽新款大衣。（Max Mara提供）

香港女星周汶錡選穿一身早秋系列白色系褲裝搭配米色Teddy Bear大衣現身，展現十足氣場。（Max Mara提供）

於香港活動中，亦搶先亮相Max Mara於早秋系列中推出的最新ANITA包款。（Max Mara提供）

女星楊丞琳今赴港，出席義大利品牌Max Mara舉辦之2018早秋系列預覽活動，她搶先以一襲秋冬秀款黑T恤、駝色百褶長裙，搭配品牌經典Manuela駝色大衣，凸顯她率性的一面。平日時尚品味就受不少女性青睞的她，坦言大衣是她一直都很喜歡的單品，更透露衣櫃內的吊衣桿，曾多次被厚重的大衣們給壓壞。

身為「大衣控」的楊丞琳，提到Max Mara這個品牌，就直接聯想到其推出之經典款101801傳奇大衣，更令平常慢半拍的她，留下「搶不到」的遺憾。自稱挑選單品時，會將其是否可以多種方式搭配納入考量，未來還想為衣櫃裡多添購一件品牌近來搶手的泰迪熊大衣。

楊丞琳不好意思地笑說，自己擁有可以嗅到一些時尚趨勢的能力，「有時候是自己感覺來了這季流行什麼的時候，剛好就開始流行。」當被要求搶先公布一下，秋冬準備採購的品項時，她回答其中一個是目前正夯的PVC塑料材質，更大膽預言：「我覺得秋冬皮（革）要回來了！」活動上正以一雙皮革長手套，展現混搭實力的她，還大方脫下手套讓身旁的記者感受已經冒汗的手臂、頸後，事實證明除了搭配造型外，亦具備實際的保暖需求，更十足展現她零距離的親和力。

而同場出席的香港女星周汶錡，則選穿一身早秋系列白色系褲裝搭配米色Teddy Bear大衣現身，還自信地表示時尚風格有很多人喜歡。自稱當媽後造型都以簡單俐落和端莊為主，衣櫥裡難以計算的鞋子、裙子等，則會留給家人或送至朋友的二手店寄賣，讓她笑稱自己這樣的作法「很環保」。

承襲當代女性的自信風格，Max Mara 2018早秋系列汲取日本攝影師石元泰博著名的《桂離宮》系列作品為靈感，配合新品揭幕，品牌更於品牌香港規模最大之國際金融中心商場概念店中，率先販售可雙面使用之maxmaragram Anita手袋，並配合服裝主題加入京都清酒品嘗環節，讓賓客體驗充滿和風的摩登氛圍。

(中時 )