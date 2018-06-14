影》隔11年再遇火星沙塵暴！「機會號」暫失聯

2018年06月14日 19:27 中時電子報 何宜玲

NASA「機會號」現在被困在火星上肆虐的沙塵風暴和無邊際的黑暗中。當地時間12日晚上，飛行員曾試圖聯繫「機會號」，但目前已和它失去聯繫。從位於火星另一邊的「好奇號」傳回的畫面中可以發現，天空正在變黑。

根據《國家地理頻道》(National Geographic)和CNBC報導，這次的沙塵暴覆蓋了四分之一火星，也就是將近3500萬平方里左右的面積，都籠罩在沙塵之中，未來幾天甚至可能將整個星球包圍。

目前位置在毅力谷(Perseverance Valley)的機會號，可能自動進入了休眠狀態。科學任務被迫中止，它正在等待脫離這波嚴重的塵暴中。

NASA表示，當機會號遭遇險境的時候，預估它會自動開啟「低耗電模式」，只有任務儀錶持續運作，其他功能都會進入休眠。而且這種模式會一直等到它的太陽能板，再度獲得充足的陽光以後，才能恢復正常運作模式。

自上月30日，火星首次偵測到這波沙塵暴以後，最近幾天沙塵情況越來越嚴重。而機會號最後一次和地球聯繫時間是在本月10日。

機會號和「精神號」在2003年一起發射，2004年1月各自登陸火星兩側，開始進行探索任務。NASA原本預估機會號和精神號只擔負為期90天的任務，但後來精神號在火星上漫遊超過7年時間，機會號至今仍在火星上，漫遊將近15年了。

由於機會號已經超過了「10年的使用期限」，NASA擔心它是否能夠挺過這次嚴重的沙塵暴困境。

2007年的時候，機會號也曾遭遇一次嚴峻的沙塵暴危機，當時它成功熬過了險境。

當年6月底，火星籠罩在一連串的沙塵暴中，風暴不斷持續、增強直到7月底，機會號的太陽能電力不足，系統可能完全失效。如果天候不佳，機會號還可以睡上數月之久，端看它有沒有足夠光線來讓電池充電。

幸好到了2007年8月7日，沙塵暴出現減弱跡象，讓機會號得以在發電程度仍偏低的情形下，開始拍攝並傳回照片。再到8月21日，成功進行沙塵暴以後的首次行駛。

(中時電子報)