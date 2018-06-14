助建互信 文在寅：可能考慮暫停美韓軍演

2018年06月14日 20:39 旺報 陳君碩

據韓聯社14日報導，韓國總統文在寅當天表示，可能考慮暫停美韓軍演，以幫助建立與北韓的相互信任並緩解緊張局面。

韓國總統青瓦台表示，如果北韓執行無核化措施，並持續與韓國和美國展開對話以緩解敵對關係，韓國也需要在對朝軍事施壓方面靈活地作出改變，正如板門店宣言一樣，以建立相互的信任。

此前一天，韓國總統府13日表示，對於促進朝鮮無核化談判而言，韓國暫停與美國的聯合軍演可能是有必要的。

在文在寅作出上述表態的數小時前，他在青瓦台剛剛會見了到訪的美國國務卿蓬佩奧。雙方就此前舉行的美朝領導人會晤交換了意見。

12日，美國總統川普與朝鮮最高領導人金正恩在新加坡舉行會談。據新華社報導，會談後，川普當天在記者會上表示，他將叫停美韓聯合軍演，川普當時表示，軍事演習非常昂貴，極具挑釁性。

13日，川普在抵達美國後再次表示，只要美朝雙方在今後的談判中「秉持誠意」，美國就可以因不再舉行美韓軍演而「省下一大筆錢」。

另據中國日報報導，川金會結束之後，美國政府極有可能正式取消原定於8月舉行的美韓聯合軍事演習。美國白宮、國務院和國防部的多位官員表示，美方最快14日就可能發布有關聲明。

1953年韓戰停戰以來，美韓每年舉行大規模聯合軍演，包括春季的「關鍵決斷」、「禿鷲」演習和八九月的「乙支自由衛士」演習等。北韓視這類軍演為威脅和恐嚇，一直強烈要求美韓停止。

(旺報 )