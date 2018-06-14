金三榮建設捐贈AED 陳含英用愛守護鄉親

陳含英女士（左二）與副縣立吳成典（右二）一起將貼片放在模型上，宣布AED正式加入救人行列。（李金生攝）

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金三榮開發建設公司董事長陳含英女士（左二）今天再捐贈消防局1組自動體外心臟電擊去顫器（AED）。（李金生攝）
金三榮開發建設公司董事長陳含英女士（左二）用愛心守護金門鄉親。（李金生攝）

金門金三榮開發建設公司董事長陳含英女士今（14）日再捐贈消防局1組自動體外心臟電擊去顫器（AED），配置在2012年也是她慷慨捐贈，目前在金湖消防分隊服勤的救護車上，守護鄉親的愛心獲得好評。

金三榮建設公司捐贈的這款AED屬專業救護使用機種，具有LCD螢幕，可即時顯示患者心電圖、操作時間及電擊次數，提供救護人員參考，並能偵測患者心率，自動判定是否需要電擊，若有需要也可以進行人工強制電擊，與公共場所常見的一般型AED比較，規格等級較高。

縣消防局指出， 陳含英女士秉持先夫創辦金三榮建設公司「誠信經營，童叟無欺」精神、「取之社會，用之社會」理念，在事業有成之際，不忘回饋鄉里，長期默默散播愛心，在地區創立多項獎學金，鼓勵清寒優秀學子奮發向學外，也時常捐輸財物，扶弱濟貧回饋社會，在鄰里間傳為佳話。

主持受贈儀式的副縣長吳成典也推崇陳董事長是一位「活菩薩」，拋磚引玉號召大家加入行善行列，希望消防局善用這組AED，讓它發揮最大功效，搶救更多寶貴生命。

陳含英女士則表示，金三榮當年捐贈救護車時，法令並未規定一般型救護車應配置AED，而是加護型救護車才有這項裝備。但她一直放在心上，後來聽說法令修正，規定一般型救護車也要配置AED，所以就主動聯繫消防局，希望再捐贈1組AED，讓這輛救護車的裝備齊全，功德圓滿。

(中時 )

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