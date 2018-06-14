蝦皮購物年中慶下重本 周周抽10萬現金再抽1元Gogoro

蝦皮購物30日前周周抽10萬元現金以外，18日至21日在蝦皮商城及蝦皮24h購物中心不限金額消費滿3單，更能抽1元Gogoro 2 plus。（盧禕祺攝）

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蝦皮購物的Dyson V10無線兩用吸塵器，18日至21日天天中午12時開搶，每天限量3台，原價2萬8900元，3折下殺8670元。（蝦皮購物提供）
蝦皮購物的蘋果MacBook Pro 13吋，18日至21日天天中午12時開搶，每天限量3台，原價4萬1900元，3折下殺1萬2570元。（蝦皮購物提供）
蝦皮購物的Rimowa Topas 30吋鋁箱，18日至21日天天中午12時開搶，每天限量3台，原價3萬3490元，3折下殺1萬47元。（蝦皮購物提供）

今年電商戰越打越熱鬧，蝦皮購物首度以大規模推出年中慶優惠，名牌精品下殺3折起之餘，更推出滿額周周抽10萬元現金、1元Gogoro 2 plus等好康，下殺折扣及抽獎禮相當雙11規格，而且更首次把年中慶的優惠活動拉至線下舉行，預計本檔能帶動比平日訂單成長2倍。

蝦皮購物的優惠一向下殺不手軟，這次年中慶再度推出人氣大牌商品限時限量下殺3折起，蘋果MacBook Pro殺至1萬2600元有找、Rimowa殺至近萬元以外，最新的Dyson V10無線吸塵器更殺到萬元有找，18日至21日期間天天中午準時開搶，各限量3件，而蝦皮24h購物中心同樣也將在指定時間開搶24折優惠商品，包括Bubble Soda海綿寶寶全自動氣泡水機、五月花衛生紙等，要搶便宜就得眼明手快搶下單。

另外蝦皮更下重手推出年中慶抽獎，像是30日前就有「周周抽10萬現金」活動，在蝦皮商城單筆滿1218元即可獲1次抽獎機會，在24h購物中心下單更有雙倍機會；18日至21日在商城及24h購物中心滿3筆不限金額訂單，更能抽1元Gogoro 2 plus，而且只要天天登入就可玩蝦轉盤，再有機會抽中Switch、iPhone 8等獎品。

今年年中慶蝦皮也首度把活動拉至線下，17日及18日將在信義、東區等鬧區舉行多場快閃活動，現場不僅有機會獲得禮物，更提供折扣碼予現場消費者；而15日至7月20日期間在蝦皮24h購物中心購物，即有機會獲限量《超人特攻隊2》電影主題物流箱，更可參加隨箱活動，有機會獲得哈根達斯迷你杯兌換券及萬元獎金，回饋廣大消費者。

(中時 )

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