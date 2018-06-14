黃嘉千在家常和老公夏克立做這件事

夏克立幫老婆黃嘉千慶生。（果陀提供）

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卜學亮將和黃嘉千演舞台劇。（果陀提供）
卜學亮幫黃嘉千慶生。（果陀提供）
音樂劇教父梁志民導演（左）和卜學亮幫黃嘉千慶生。（果陀提供）

黃嘉千主演果陀劇場音樂劇《吻我吧娜娜》將在9月演出，她近來忙於排練，13日是她45歲生日，果陀劇場特別為她準備生日驚喜，刻意讓排練場整層樓關燈，但黃嘉千淡定不為所動，推開門後再到一旁休息，直到卜學亮與梁志民好氣又好笑的唱歌走出來並端上生日蛋糕，黃嘉千才大笑：「你們好有趣！我完全沒有發現！」

卜學亮則說：「欸，這個驚喜準備很辛苦耶！躲起來好熱。」 還送上紅脣造型玩具作勢要親吻黃嘉千，意外符合舞台劇《吻我吧》主題。

她每天早上都要送女兒夏天上學，即展開白天的排練行程，晚上返家陪女兒學習，再與老公夏克立看影集，半夜才是她獨處自修的時間，坦言兼顧媽媽與演員身分不容易，劇組看她這麼辛苦，因此特別幫她慶生。

《吻我吧娜娜》是張雨生創作的音樂劇，睽違20年再登上舞台，黃嘉千表示：「這是梁志民導演與果陀劇場很重大的一個決定，也是許多劇迷心目中滿滿的回憶，這次的挑戰真的很大！要把張雨生創作的音樂劇完美呈現不容易。」

《吻我吧娜娜》為果陀劇場創團30年來第78部作品、也是第16齣原創音樂劇，改編自莎士比亞的劇作《馴悍記》，由華人音樂劇教父梁志民執導，中文音樂劇首席劇作家陳樂融改編，永遠經典不敗傳奇張雨生唯一原創音樂劇作曲，天王天后幕後推手櫻井弘二擔綱音樂總監與編曲，自1997年以台灣第一齣搖滾歌舞劇之姿投下劇場界震撼彈後，睽違20年再度登上舞台。

該劇將於9月14至16日國家戲劇院首演，10月6日至7日台南文化中心、11月3日至4日桃園展演中心巡迴演出，購票請洽「果陀劇場」或兩廳院售票系統。

慶生影片

https://youtu.be/DHFUxAsLiao

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