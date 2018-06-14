薛家燕兒子結婚當天...辣媳爆4分43秒性愛片網路瘋傳！

媳婦性愛片流出，薛家燕澄清：不是她。（取自東網、翻攝網路）

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中時電子報
網路瘋傳一段號稱是薛家燕媳婦的性愛影片。（取自微博）
薛家燕媳婦（左1)婚前開泳衣趴，與友歡慶結束單身生活。（取自東網）

香港68歲資深女星薛家燕，當年憑著港劇《真情》飾演「好姨」一角，紅遍港台，日前還開心升格當婆婆，兒子石耀庭本月11號迎娶交往2年的26歲女友陳素怡(Zoe)，她更大手筆豪贈價值2千萬港幣豪宅給小倆口當未來愛巢，媳婦當天身上掛滿閃閃發光的金飾，亦是薛家燕所贈。只是，在兒子大婚當天，網路也瘋傳一段長約4分43秒、疑似是陳素如的性愛影片。

68歲薛家燕曾與美國商人石保慶有過11年的婚姻，離婚後她一個人獨力帶大2女1子，現在苦盡甘來，二兒子石耀庭與任職老師的女友陳素怡修成正果，前天於洲際酒店席開53桌大婚，期間薛家燕更不時感動拭淚，直言對兒子長大成人好有感覺，場面感人。

但在兒子大婚同時，網路上也瘋傳一部長達4分43秒、號稱是陳素如的性愛影片，讓不少看過的網友紛紛斥責挑人家大婚當天放出這影片，實在太缺德。

對此，薛家燕女兒已搶先為弟媳澄清，石祐珊向《東網》直斥：「第一眼看就知道不是（陳素如）。」也透露自己昨天也被朋友問到性愛片的事情，但一看就知道影片中的人不是陳素如。而薛家燕也稱根本不用問過媳婦，因為影片一看就知道不是她。

(中時電子報)

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