牧師偷吃人妻 辯稱：朋友要我照顧他太太

2018年06月14日 20:00 中時電子報 吳佩珊

新竹林姓牧師與朋友妻吳女搞曖昧，林妻舉證兩人有牽手、接吻，並在2015年六月於會館過夜的事實，怒告兩人通姦，連帶求償200萬元。兩人辯稱當晚是吳女丈夫請林姓牧師到會館開導，而親吻擁抱僅是國際禮儀，高院審酌兩人互動逾越一般男女份際，判兩人須連帶賠償林妻50萬元。

據《蘋果日報》報導，林妻在2015年5月出國2個月回台後就發現身為牧師的丈夫執意要搬出家門住到會館的行徑詭異，因此與夫詳談，丈夫承認與吳女曖昧，當問到是否有與吳女發生性關係丈夫曾說：「這是無法避免的」。林妻因此一狀告上法院。

林姓牧師與吳姓人妻到庭時都否認有不正常交往或通姦，林姓牧師會來到會館來是因吳女與丈夫談離婚，心情不佳，吳女丈夫請林男前來會館開導吳女，而林男擔心她輕生，所以不敢輕易離開。對於親吻、擁抱等行為兩人口徑一致，表示是因吳女長居美國多年作風洋派，親吻只是朋友間的鼓勵關懷。

對於林男對妻子的承認外遇的口語，吳女表示是因她與林男「希望以激烈手段引起林妻對婚姻的注意」，來挽救林男夫妻的家庭，因此故意編造兩人有不正常關係。

而合議庭對於吳女丈夫要林男於會館照顧妻子的說詞不予採信，而編造有不正常關係只會加深婚姻裂痕，怎麼能挽救婚姻？而兩人行為嚴重侵害林妻的配偶權，高院法官審酌後判兩人須連帶賠償林妻50萬元。可上訴。

(中時電子報)