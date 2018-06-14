伊拉克用不慣美國M1戰車 改買俄國T90

2018年06月14日 20:08 中時電子報 江飛宇

在2006年美國推翻伊拉克總統海珊以後，伊拉克的軍事裝備就以美國裝備為主，比如M1艾布蘭戰車。不過由於地緣政治、後勤問題等因素，伊拉克政府反而寧可使用俄國的T-90戰車，同時，美國也對伊拉克軍隊沒有好好保管M1戰車，反而使這些美國裝備落入伊朗支持的民兵派系而大為不滿。

防衛新聞(Defnese News)報導，伊拉克在今年稍早時，向俄國採購了60多輛的T-90戰車，首批35輛於2月運抵，4月下旬又有30輛交付，這些新的戰車在上週的伊拉克國營新聞媒體中展示。這種「捨美擇俄」的做法，不禁令人思索美國在此處的地緣政治影響力是否正在流失。

伊拉克共和國在1958年成立以後，外交上採用不接邊主義，因此軍事武器種類比較龐雜，俄製、法製與大陸製都有。在海珊時代，伊拉克陸軍的主力戰車分別是蘇聯的T72、大陸製59式，以及法國的AMX-30。

但是在1991年與2002年的兩次美國-伊拉克戰爭後，美國就以美國武器來重建新的伊拉克國防，但是伊拉克使用美製武器的歷史很短，應用上有許多格格不入的地方，其中以後勤問題最為嚴重。

傳統基金會(Heritage Foundation)的中東事務分析師詹姆斯．菲利浦(James Phillips)表示：「美國沒有壟斷伊拉克的武器來源，所以他們很自然的就選擇自己比較慣用的一邊，這當然會削弱美國的國際影響力。」

伊拉克的M1戰車表現的並不算好，遭擊毀的情況頗多。(圖/網路)

美國也不滿伊拉克沒有好好保管M1A1戰車，還輕易交給其他部隊。五角大廈發言人艾利克．帕洪(Eric Pahon)說，至少有9 輛M1A1落入稱為人民動員軍(Popular Mobilization Forces)的什葉派民兵。美國一直懷疑這支部隊與伊朗有所關連。因此通用動力公司將取消其維護這批戰車的合約。

如果發生這種情況，伊拉克的M1A1戰車在不久後就會因失去保修能力而不堪使用，對伊克克軍方來說，這也是轉向使用俄國T-90戰車的好理由。

T-90戰車是T-72戰後的延申改良型，前頭說到在海珊時代，伊拉克有著大量的T-72，因此換成T-90，對伊軍來說也比較順手。T-90配備了125公釐滑膛炮，射速為每分鐘7發。頂部有一具12.7公釐遙控防空機槍，採用柴油引擎，可以達到每小時62公里的極速。

生產T-90戰車的烏拉爾車輛製造商表示， T-90是世界最受歡迎的戰車之一。

(中時電子報)