李沛旭坦言「一早起床會有衝動」 JR看《冠軍大叔》也想要女兒

2018年06月14日 20:09 中時 徐桐炘

李沛旭表示常以演員身份看電影後，經常在走出電影院時和蔡淑臻討論片中表演。（攝影 盧禕祺）

電影《冠軍大叔》由《屍速列車》中可以一拳擊倒喪屍的馬東石主演，故事溫馨又熱血，14日在新光影城舉辦首映會，請來演藝圈運動型男李沛旭、JR紀言愷、祖雄力挺站台，3人現場舉啞鈴秀出「大肌肌」。片中馬東石有位可愛女兒，讓李沛旭父愛爆發：「如果以後有小孩，最想要女兒！」但被問和女友蔡淑臻是否有結婚造人計畫，他表示「偶爾早上起床會有個衝動」，只是現在2人的父性和母性都被毛小孩填滿。JR在旁附和，看片時也想要女兒，但現在把愛都給了「狗女兒」。

李沛旭看電影時也感受到馬東石的鐵漢柔情，他表示現在看愛情片很少被感動，但超容易被親情戳中，片末主角和母親的對話雖然簡單不狗血，卻讓他秒落淚，也讓他想起自家母親，「媽媽一直支持我的人生，給了方向但沒有揠苗助長，讓我自由選擇想做的事情和目標。」儘管媽媽給予嚴格的道德教育，但也有開放心態，他表示18歲時拿到第一個保險套就是媽媽送的，媽媽的理由是：「因為你都沒有交女朋友，我擔心的你的性向啦！」

JR則佩服馬東石飾演的拳擊手願意在拳擊場上堅持下去，他表示剛退伍時面臨事業轉戾點，因為想專注唱歌和戲劇，放棄許多主持邀約，卻一整年都沒什麼工作，「每天都失眠到早上才睡，電視上看到別人接下我推掉的主持節目時，真的會想退出演藝圈。」但幸好他堅持下來，主演電影《樂獄男孩》將於今年9月上映。《冠軍大叔》15日上映。

(中時 )