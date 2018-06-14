鬆綁7休1 媒體等10行業可望納第2波名單

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繼製造業等15行業鬆綁7休1後，勞動部今（14）日下午召開勞動基準諮詢會，針對媒體業、屠宰業、船舶海運等10行業在12種情況下討論放寬。會後勞動部指出，目前僅對性質特殊的屠宰業要放寬有歧見，其餘11種狀況普遍達成放寬共識，之後會進行內部評估後，盡快對外預告。

今日諮詢會共有3項提案，第一案為NCCC和文化部提出，新聞出版業、雜誌、廣播電視業出國採訪；第二案為農委會提出屠宰業工作性質特殊、或有時因應防疫等狀況特殊；第三案則是交通部提出，如船舶運送、貨櫃集散業等因應歲修或天候貨運作業，總計10種行業、12種情形。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，國外採訪發生頻率不高，加上專業考量，要同時派出2組人在現場換手不切實際，過往函釋就曾將國外採訪媒體工作排除七休一，因此此次諮詢委員對此放寬較有共識。

但全傳媒批評，文化部與NCC對資方要求不只照單全收，更是「要五毛、給一百」，從原來限定奧運賽事或元首出訪，放寬到全行業所屬勞工出國都算。勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨回應，諮詢會僅是意見表達而非最後決定，且預告後仍可表達意見。

第二案屠宰業部分，勞動部轉述，委員認為防疫等狀況特殊確實有鬆綁考量，但屠宰業性質特殊意見分歧；第三案船舶運送、貨櫃集散業等6行業，勞動部轉述，委員認為海象變數大，確實有需求，因此普遍也獲得共識。

勞動部強調，即便公告納入後，該行業要進行放寬，還是需經工會、無工會者經勞資會議協商才可鬆綁，接下來勞動部將進行內部評估，再決定哪些行業會預告適用，並將各意見送到勞動部法規會審查，最後公告，公告期程雖未定，但一定會盡快。

(中時 )

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