《臥虎藏龍》出品人徐立功回歸小螢幕 催生電視版《飲食男女》

2018年06月14日 20:18 中時 洪秀瑛

李立群。（恩喬依影視集團提供）

董潔。（恩喬依影視集團提供）

翟天臨。（恩喬依影視集團提供）

第24屆上海電視節主題是中國電視劇60年，現場主打不乏主旋律的碟戰劇，或擁有流量明星的偶像劇，因此還原真實家庭生活的《幸福一家人》格外引人注意。老戲骨李立群加持、董潔突破自我素顏出鏡、翟天臨扮演霸道總裁、邱澤哭戲感人，吸引許多電視台關注。

上海恩喬依影視傳媒出品的作品，除了都市情感倫理劇《幸福一家人》外，籌備中的作品也走精品路線。其中，《臥虎藏龍》出品人徐立功重返電視圈的兩岸合拍大作《四菜一湯》，引人注目。

恩喬依影視籌備中的題材多元，有3種不同路線：首先是兩岸合拍的大項目，電影人徐立功的新作《四菜一湯》。近期電影人陳凱歌、馮小剛都投入擔任電視劇監製，同樣是電影人的徐立功也宣告再度回歸小螢幕。

徐立功曾擔任李安執導的電影《臥虎藏龍》、《飲食男女》、《喜宴》、《推手》出品人，並獲得第47屆金馬獎終身成就獎，在國際影壇享有重要地位。徐立功早年出品的電視劇、由黃磊、周迅、劉若英、伊能靜主演的《人間四月天》也是經典之作。多年沒拍電視劇的他重回戰場，親自執筆撰寫《四菜一湯》的劇本，被譽為電視劇版《飲食男女》，故事貼近生活，充滿正能量，有助於兩岸文化交流。

其次是現實都市情感題材。首先是知名編劇徐譽庭的新作《愛情發生在三天后》。徐譽庭曾以林依晨、陳柏霖主演的《我可能不會愛你》勇奪金鐘獎最佳編劇，另外值得一提的還有女性勵志成長創業時裝劇《閃耀的她們》。

最後是恩喬依最擅長的青春題材，除了過去曾創下佳績的經典偶像劇《公主小妹》、《花樣少年少女》、《籃球火》外；還有原創的《終極》IP，目前《終極一班6》正規劃中。

已拍完的《幸福一家人》是台網同步的都市家庭題材劇。故事描述一直含辛茹苦撫養孩子成人的單親父親房永福（李立群飾）自責孩子們的冷漠與自私是因為自己養育的失敗，於是在生命的最終旅程，他選擇反將孩子一軍，給孩子們上最後一堂「愛的教育」，用貼近生活的故事，帶出發人深省的社會議題，帶來滿滿的正能量。

可米執行長馮家瑞和曾任八大副總經理的賴聰筆過去在八大就是最佳戰友，兩人在2015年5月成立恩喬依影視集團，合作拍攝《終極遊俠》、《終極一班4》、《終極三國2017》、《終極一班5》、《幸福一家人》等作品。除製作外，也從事人才培訓，目前正籌畫新秀培育專案，為影視工業挖掘、培養導演、編劇、藝人輸送新能量。

(中時 )