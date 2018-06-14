阿喜裸照色誘小鬼 住新加坡3個月鍛鍊「名模」身段

2018年06月14日 20:18 中時 徐桐炘

阿喜在片中將變身成上百公斤的棉花糖女孩，因此得身穿「胖裝」只用眼睛演戲。（天晴娛樂提供）

主演大合照。（天晴娛樂提供）

阿喜和黃鴻升（小鬼）主演的新加坡電影《超磅名模》14日在新加坡舉行卡司記者會，阿喜為提前和小鬼培養感情，竟拿出手機裡的「裸照」色誘對方，嚇的小鬼趕緊把手機還回去：「這是裸照耶！」原來阿喜是拿出試穿「肥裝」的裸體照，儘管只是全套膚色泡綿內裡，但沒穿上衣服還是令人相當害羞。

導演李慧嫻年初專程飛來台灣選角，與多位台灣女演員碰面之後，選中阿喜成為該片女主角，李慧嫻透露，該角色非常難演，不僅是部喜劇，更是一部會讓人掉淚的喜劇，「女主角貫穿全劇每一場戲，但有百分之八十以上的時間，只能靠雙眼演戲。」她表示阿喜所拍攝的試鏡影片， 是眾多藝人試鏡帶中唯一讓她笑出來的表演！

阿喜表示從和導演見面參與到電影的選角，一直患得患失，「非常想要得到這個角色，又害怕自己無法勝任。」上月更處於極大壓力中，演出大愛連續劇《千里髓一世情（暫訂）》外，又客串國片《江湖無難事》，飛去日本拍攝3天再趕回台中，接著又得為《超磅名模》的特殊化妝3天內往返美國、台灣，再回花蓮拍戲，一直都處於極大壓力中。

為全心準備作品，阿喜已在新加坡租下公寓，預計停留3個月做事前準備與拍攝，目前正努力進行名模的身段和台步訓練，但許多網友和粉絲質疑阿喜最近沒有作品，導致阿喜備受煎熬，她昨終於解釋：「之前因為還沒有公布，所以很多事情都無法和大家分享。」她表示之後會藉由網路和台灣粉絲報告近況，讓表演被更多人看到。

(中時 )