俄國民調：中國最親密 美國最不友好

2018年06月14日 20:22 中時電子報 盧伯華

俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心(Levada Center)在最近進行的一項民調顯示,俄國民眾普遍認為中國是俄國最親密的朋友和盟友之一,其親密程度僅次於原屬前蘇聯加盟共和國的白俄羅斯。至於對俄國最不友好的國家,則以美國居首,與俄羅斯同屬前蘇聯成員國的烏克蘭居次。

據俄羅斯「衛星通訊社」引述這項調查指出,受訪者稱為俄羅斯朋友和盟友的國家依次為白俄羅斯(49%)、中國(40%)、哈薩克斯坦(32%)、敘利亞(21%)、印度(19%)。

與此同時,受訪者還選出了五個對俄羅斯最不友好的國家,其中美國居首位(78%),另外四個國家依次是烏克蘭(49%)、英國(38%)、拉脫維亞(26%)、波蘭(24%)。

這項民調於2018年5月24日至30日進行。

俄羅斯領導人普丁與中國領導人習近平可說是兩國有史以來互動最密切的領導人,互訪與會見次數高達20次以上。上周中國國家主席習近平在北京人民大會堂金色大廳舉行隆重儀式,向俄羅斯總統普丁頒授首枚中華人民共和國「友誼勳章」,以表彰普丁長期推動中俄友好和全面戰略夥伴關係的貢獻。習近平在贈勳時還表示,普丁總統是「來華次數最多、中國人民最熟悉、最敬重的大國元首,也是我最好的知心朋友。」

習近平則曾於2017年7月4日訪問俄羅斯期間,接受普丁授予的俄羅斯國家最高獎章「聖安德烈」(Order of St. Andrew the Apostle the First-Called)勳章。

(中時電子報)