驚！青島天降「海鮮雨」章魚飛天成奇景

驚！青島天降「海鮮雨」章魚飛天成奇景。（圖/翻攝自微博）

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中時電子報
暴雨襲擊後，網路上竟瘋傳一組奇特的「海鮮雨」照片，暴風雨中竟有章魚騰空而飛，還有蝦子掛在汽車雨刷上方。（圖/翻攝自@大绵羊BOBO 微博）

13日下午一場暴雨襲擊山東青島，受極端的強對流天氣影響，除強風、閃電和雷暴外，部分地區更下起冰雹，甚至還天降「海鮮雨」。不知道從哪裡被颳來的章魚、蝦子等就砸在行進間汽車的擋風玻璃上，照片也被瘋傳到網路上。

據了解，青島周三下午遭遇罕見的強對流天氣，青島氣象站測得每秒34.8米的12級最大陣風，打破青島歷來6月極大風速紀錄。青島城郊還受暴雨冰雹突襲，有市民家中窗戶被整塊吹倒，玻璃碎滿一地。

暴雨襲擊後，網路上竟瘋傳一組奇特的「海鮮雨」照片，暴風雨中竟有章魚騰空而飛，還有蝦子掛在汽車雨刷上方。讓網友看了相當興奮，紛紛回覆「別地方都下雨，青島這裡下海貨」、「張開嘴大口吃海鮮」。

對此，《果殼網》表示，雖然大陸對海鮮雨的記載很少，但在美國、英國、澳洲以及中美洲許多國家都有相關紀錄。上述都是一些屬於海岸線漫長、天氣變化多端的國家。海鮮雨的照片「如果是真的話」，可能是狂風將海鮮市場上的海鮮吹到空中，等到風力減弱才又掉回地面。因此分析出，下海鮮雨的條件為，一是要有海鮮讓你吹，二是風力或者其他力量足夠大，能把海鮮弄上天。所以，海鮮雨必須發生在海濱、或海鮮非常豐富的城市。

激烈天氣包括，在海洋生上方生成龍捲風，將大量海水以及海水中的魚蝦卷至空中，當其登陸減弱後，龍捲風的上升氣流和風力減弱，使得捲起的魚蝦從天而降，變成「海鮮雨」。但是，昨天（6月13日）青島沒有典型的龍捲風特徵，海鮮雨不是龍捲風所為。

第二為強烈的登陸颱風風暴登陸時，也會帶來狂風、巨浪甚至數米的風暴增水，大量海水、海浪會湧上岸，魚蝦當然也會跟著上岸，待風暴過去、潮水褪去時，留下滿地魚蝦。

第三為，強烈的雷雨大風，它們的暫態風力往往在11級以上，而且來勢迅猛，難以抵擋。如果這種雷暴大風恰巧吹過一些海鮮集市，把魚蝦生蠔扇貝等等吹到空中，待風力減弱時再被甩到汽車玻璃上。《果殼網》分析，像這次青島的「海鮮雨」，應該就是這種情況。

(中時電子報)

網路上竟瘋傳一組奇特的「海鮮雨」照片。（圖/翻攝自環球網 微博）
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