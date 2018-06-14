劉亞仁大尺度演出 打手槍喘息聲讓粉絲臉紅心跳

2018年06月14日 20:34 中時 徐桐炘

劉亞仁突破以往帥氣形象，飾演一位處於社會底層，身份卑微卻懷有夢想的青年李鍾秀。（華聯提供）

劉亞仁突破以往帥氣形象，在《燃燒烈愛》中飾演一位處於社會底層，身份卑微卻懷有夢想的青年李鍾秀，對於選擇劉亞仁演出這位「空虛」青年的理由，導演李滄東表示因為對方演過很多需要強烈情感、性格極端的角色，但事實上鍾秀是一個「什麼都不用做」的角色人設，也因此更想和劉亞仁一起合作。他也笑著表示：「合作初期我就在想，劉亞仁的這種角色形態，我們也許會是第一次看到吧！」

除此之外，劉亞仁在該片中也演出多場令人臉紅心跳的大膽鏡頭，預告片中一幕女主角全鍾淑替劉亞仁打手槍並發出喘息聲的畫面，就已令不少粉絲驚呼！但在李滄東操刀下，粉絲們進場看電影也絕非只享受感官上的刺激，劉亞仁也曾說：「電影中展現的『性』，絕非只是個人的慾望而已，另外一種說法也可說是證明自己存在的一種行為。」

片中與劉亞仁有多場對手戲的新人演員全鍾淑在拍攝《燃燒烈愛》後也大讚對方細心，還是個非常大度且氣量寬宏的人，拍攝現場很照顧人外，其演技專業程度也會讓人不由自主地產生尊敬。她說：「劉亞仁 前輩在很多地方不用說也能讓別人產生共鳴。像是「什麼樣的角色性格，都會真實存在這個世界中」，對於這方面，他是個理解力非常強的人，可以說是對人性有著很強的接受能力吧！」

《燃燒烈愛》對劉亞仁來說就像是自己人生的一個里程碑，他感動表示：「其實在出現《燃燒烈愛》劇本之前，我就想和導演一起工作。」演出《陰屍路》的國際巨星史蒂芬元也說：「李導演點名讓我出演角色，並打電話給我時，我都還覺得這是連做夢都很難發生的事情。」劉亞仁力推該片是一部大家迄今從未在大銀幕上體驗過，乘載著當代年輕人故事的珍貴電影。該片29日上映。

(中時 )