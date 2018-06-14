詹姆斯麥艾維拍戲遭監禁 環境如地獄般難熬

詹姆斯在片中蓬頭垢面又傷痕滿臉。（威視提供）

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詹姆斯和艾莉西亞上演一段遠距離戀愛。（威視提供）

史詩愛情鉅作《當愛未成往事》中飾演為英國情報局特務間諜的詹姆斯麥艾維（James McAvoy），竟在執行任務時被伊斯蘭聖戰士挾持及監禁，詹姆斯也形容拍攝囚禁戲期間如同地獄般難熬，他分享當下的心境：「我在這部電影裡大部分的時間是被監禁的，回家的路好像遙遙無期，雖然我沒有真的親身遭遇禁食與毆打，但還是感受到那個痛楚，拍攝結束時受虐感竟還在，其實非常令人難受。」

該片以詹姆斯與艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）的浪漫邂逅開啟電影序幕，相識相愛的兩人卻因工作任務面臨分離，詹姆斯平時以氣質美男形象亮相大螢幕，這次卻在《當愛未成往事》中演出一位被恐怖份子囚禁而遭受凌虐的間諜，蓬頭垢面又傷痕滿臉的他挺著瘦弱身軀，也讓觀眾直呼認不出是詹姆斯！

飾演生物數學家的艾莉西亞薇坎德則為執行危險的深海研究計畫，搭乘潛水艇進入到海底最深層，她為完美詮釋海洋生物數學家的角色，在電影開拍前還特別與海洋科學家會面學習，關於在海底拍攝的過程，導演文溫德斯笑說：「我這輩子從來沒有在水底拍過電影，這是我第一次進入海底拍攝，其實我很害怕，我覺得潛水艇是個很可怕的東西，但幸運地是大部分的海底戲我們已經在片場完成。」該片22日上映。

(中時 )

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