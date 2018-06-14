《冠軍大叔》馬東石大秀反差萌 羞比愛心手勢贈台粉

JR(左起)、祖雄和李沛旭秀出鍛鍊已久的大肌肌。華映娛樂提供

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時報周刊
馬東石身材壯碩又極具喜劇魅力，讓導演金容完視他為男主角不二人選。華映娛樂提供

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》，由《屍速列車》中可以一拳擊倒喪屍的力量男神馬東石領銜主演，這次再展現他的神奇Man power，演出為了自己和家人想再拼一次的腕力選手，故事溫馨動人又熱血澎湃。今天在新光影城舉辦首映會，特別請到台灣三大運動型男－李沛旭、JR紀言愷、祖雄來力挺站台，他們在現場除了示範教大家如何訓練出完美身材，鍛鍊出力拼馬東石大肌肌，他們也分享了如同電影劇情激勵人心的人生小故事。

李沛旭的肌肉是3人中最能與馬東石一較高下的，但他沒有特別滿意的部位，「因為都不滿意才一直練，唯一稍微滿意的是背肌，所以我很擅長抓單槓。」

JR最喜歡自己的手臂線條，「我比一般人多花2小時訓揀 ，身材好是男藝人標配，其實很辛苦。」看到馬東石在片中的苦練場景，JR想起以前還在偶像團體時，舞功跟大家差很多，當時公司希望他練後空翻 但他一直有翻不過的心理障礙，有一次還忍不住哭了。

祖雄對片中的親情部份頗有感觸，「《愛玩客》停掉後，其實對於演藝工作很動搖，但爸爸告訴我，開始了就堅持下去。」運動員出身的他對全身都很滿意，但最得意的部份，是他有堅強的意志力。

馬東石因為工作繁忙不克前來台灣宣傳，但心繫台灣的他特別抽空對台灣粉絲錄了一段VCR送給台灣的影迷朋友們，影片裡的他表示台灣粉絲的熱情都讓他格外感動，很可惜排不出時間來台灣見大家，還大秀台語，說出「阿秋霸」三字，更不忘連續比出幾個可愛的愛心手勢向粉絲示愛，他微尷尬的呆萌表情，配上愛心動作實在太可愛，反差的萌度爆表，也引來現場眾人的笑聲。

(時報周刊)

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