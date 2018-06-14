友怒控吳建豪5宗罪 百億妻「連收2休書」心死離婚

吳建豪與妻子甜蜜不再。(取自IG)

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中時電子報
Arissa連續收到吳建豪寄來的兩封離婚協議書，最後心死決定離婚。(本報系資料照)

吳建豪2013年與新加坡棕櫚油百億千金石貞善（Arissa）風光大婚，然而兩人結婚1年多，就傳出婚姻亮紅燈，今(14日)又有新進度，那就是Arissa透過律師坦言在連續收到吳建豪寄來的2封離婚協議書後，決定終結痛苦生活，點頭離婚。

吳建豪豪門婚姻回不去？爆石油千金嬌妻選離婚

出身千億豪門的Arissa外型火辣又甜美，當年因為與吳建豪拍攝MV《我的王國》相戀，兩人交往7年期間，感情備受考驗，屢傳分合，最後還是在2013年修成正果，在親友祝福下邁向人生另一階段。

可惜吳建豪這段婚姻僅甜蜜約莫1年多，就亮起紅燈，今更傳出在兩人婚姻關係遲遲沒有進展下，Arissa終於點頭離婚。據蘋果日報報導，Arissa雖不願受訪，但身旁好友已看不過吳建豪所作所為，為她叫屈，爆料婚前兩人就時常因為吳建豪不時劈腿大吵，婚後吳建豪還是不改花心，與別的女生曖昧聯絡。

好友更怒控吳建豪5大罪狀，包括特殊節日不回家、與其他女生曖昧、吵架不認錯、在媒體前公然說謊，以及讓妻子自掏腰包買機票陪工作。友人更直指Arissa點頭同意離婚之因，就是吳建豪婚後花心不改，每次吵架只會想著離婚，不解決問題，又連續寄來兩封離婚協議書，讓Arissa終於看清，心死決定離婚。

(中時電子報)

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