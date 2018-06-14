外出時一定要防曬！３招預防「唇邊皺紋」

2018年06月14日 20:48 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

驚愕發現皺紋悄悄爬上嘴唇四周，我該戒除壞習慣了。

年屆60的張媽媽看著跟孫子嘟嘴比YA的合照滿意地微笑著，再定睛一看，她卻驚覺，自己的嘴唇四周出現幾條淺淺的垂直紋路，馬上聯想到過去搞笑綜藝節目上的陽婆婆，難道自己也到出現「陽婆婆紋」的年紀了嗎？有方法可以改善嗎？

出現嘴唇四周皺紋是自然老化的過程，如同魚尾紋般，從30歲以後開始浮現。不過嘴巴附近皮膚比眼周來得厚，唇圍紋大多比笑紋出現得晚。一開始它是以動態紋的型態出現，也就是肌肉牽扯，例如：嘟嘴、吸吮或嗽口吐水時才會出現，慢慢地變成不動時也存在的靜態紋，這時就比較難靠保養品改善了。

《老化、肌肉牽扯、抽菸 是出現唇圍紋的主要原因》

隨著年紀愈大，我們的皮膚變得愈薄愈乾（女性停經後更明顯），因為皮脂腺分泌減少、真皮彈力流失、皮下脂肪萎縮，假如再加上牙齒脫落、齒槽骨萎縮，就會使肌肉收縮時的皺紋更加明顯，台北長庚醫院皮膚科主治醫師許仲瑤說，「試想薄薄的一張紙與厚厚的一本書，厚厚的書當然比較不容易產生皺摺。」

每個人使用肌肉的習慣也會影響皺紋出現的部位和程度。有些人很愛笑，就容易有笑紋（魚尾紋）或法令紋，愛皺眉的人在眉心處則容易有川字紋，喜歡嘟嘴、習慣性抿嘴或抽菸的人就更容易有唇圍紋。

《3招，預防唇圍紋》

雖然無法躲避自然老化，但如何延緩唇圍紋出現的時間與嚴重程度，有3招預防方法是你可以做的，包括：防曬、避免光老化，戒菸，以及做好肌膚保濕。

1.外出時一定要防曬

一般談到老化有兩個部份，除了自然的年齡老化，可以預防的是光老化。日曬是加速肌膚老化的首要殺手，造成皮膚乾燥，生成皺紋與黑斑，甚至造成皮膚色素沉澱。如果不防曬，唇圍紋的皺褶會更深、更明顯，亞洲大學營養保健系兼任講師張麗卿說。

預防皺紋提早出現的要訣就是減少曝曬陽光的時間，戶外活動時一定要穿上防護的衣服、帽子（物理性防曬），或是擦上至少含有SPF15的保養品或防曬品（化學性防曬），同時阻隔UVA與UVB，才能避免肌膚光老化。

2.戒菸

香菸中的尼古丁等有害物質會窄化皮膚外圍血管，破壞皮膚中的膠原彈力蛋白，使肌膚下陷、產生皺紋。

抽菸的動作也會牽扯嘴巴附近的肌肉，讓唇圍紋更快出現。

3.擦上適量的保濕霜

市面上沒有針對唇圍紋的保養產品，著有《真美肌》的張麗卿表示，只要使用一般臉部保濕或抗老化的保養品即可。

乾燥、缺水不但會讓充滿彈性的皮膚萎縮，造成細紋，還會讓皺紋提早報到。保濕霜雖然無法預防皺紋，但可以改善細紋，「細紋只要做好保濕幾乎都可以解決，」許仲瑤說。

《注射肉毒桿菌素幫助凍齡》

目前唇圍紋無法透過保養品改善，只能透過美容手術，例如：打肉毒桿菌、注射玻尿酸或磨皮等，幫助延緩皺紋生成。

打肉毒桿菌的原理是以肉毒桿菌素牽制肌肉動作，因為肌肉無法自主運動，就不會產生皺紋。比如將肉毒桿菌打在嘴唇四周，本來一嘟嘴就牽扯的肌肉被限制了，無法動作，就不會產生皺紋。一般注射肉毒桿菌一次的有效期限為4～6個月，是簡單又有效的手術，只有少數人可能產生頭痛等副作用。

不過，以嘴邊或眼周的圓形肌肉來說，當某部位的肌肉不動，勢必帶動其他部位肌肉牽扯，因此會在他處產生細紋，並不是完全沒有壞處。如果打得太多，還可能造成面部表情僵硬，「打了肉毒桿菌後的嘴巴變得平平的，不像一般人笑起來嘴巴翹翹得很漂亮，」許仲瑤指出，不過通常2週後會較自然。

注射玻尿酸則是透過填充真皮層的膠原蛋白，增加皮膚厚度，改善皺紋生成，另一方面也能刺激人體本身膠原蛋白增生，增生量則因人而異。還有，透過磨皮製造傷口，也可以刺激皮膚膠原蛋白再生，改善部份皺紋。

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(中時電子報)