李㼈被栽贓這件事 氣得調監視器錄影帶洗冤

2018年06月14日 20:46 中時 洪秀瑛

「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。（董氏基金會提供）

2018「戒菸就贏比賽」 今舉行，法務部次長陳明堂、矯正署署長黃俊棠、董氏基金會執行長姚思遠率終身義工陳淑麗、義工李明依及李㼈親臨台北監獄，為戒菸成功的收容人幸運組進行公開檢測、見證暨頒獎典禮。

曾吸菸27年的李㼈說，8年前他曾在節目上與小燕姊打賭父親節前戒菸，結果清明節下南部掃墓，忍不住在旁邊點了菸，竟被一位阿伯當眾指著他：「你你你…你跟小燕姊打賭，怎麼還抽菸？」當下嚇了一跳，連南部阿伯都在監督他戒菸。董氏基金會邀他參加「2010戒菸就贏比賽」，只好毅然決然戒菸，現在已跨過「七年之癢」、穩坐「八年不癢」。

他不可否認，戒菸真的不容易，就是會有朋友硬要敬菸，還說只要吸一根菸就辦桌請他，他笑說這只是「小考」，真正的「魔考」是在戒菸2年後，有次在汐止的某游泳池拍戲，當天有很多家長帶孩子游泳，事後竟然有人在臉書上指李㼈在游泳池門口吸菸，而且屢勸不聽。

李㼈第一時間上臉書想連絡民眾澄清，他在裡面拍戲沒出去門口休息，但民眾堅持看到他吸菸，氣得李㼈調游泳池門口的監視錄影帶，想邀檢舉民眾一起查閱，沒想到民眾不予理會還找家人一起在臉書指責，害得他有一陣子連臉書都無法使用。

李㼈說，戒菸這麼開心而且榮耀的事，都會被別人栽贓扭曲，更何況生命中本來就有很多不平的事，如果曾是個老菸槍，氣到拿起菸來抽都是有可能的，但只要抽一口就又前功盡棄了。「所以我們只要退一步，這些小考、大考、魔考都會過去，雖然大家曾經犯錯且觸法，但在一個八、九成的人都吸菸的環境下，願意戒菸，已經勇氣可嘉」。李㼈最後模仿孫叔越獨特的嗓音說出招牌勸人戒菸的台詞：「以前沒有人告訴你，現在我告訴你，把菸戒了吧」。

李明依的兒子威力今年要上大學，她說從媽媽的角度，「我們最大的願望不見得是孩子多會念書、多有成就、多會賺錢來榮耀自己，如果只能一個願望，每個媽媽都希望自己的孩子要身體健康、要做個好人，所以戒菸，用健康的身體報答母恩是最真切的禮物，恭喜今年的成功戒菸得獎者們，謝謝你們都給了媽媽一份最好的禮物，媽媽也不用再匯錢讓你們買菸吸了」。

(中時 )