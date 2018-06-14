德國社民黨提案：國家出錢拍男女平權Ａ片

2018年06月14日 21:58 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

德國之聲中文網14日報導說，20歲的弗朗斯跟她的同齡朋友們沒什麼區別，13歲就開始看色情影片。「影片中女方總是聲音很大，我感到，真實生活中同男友性愛時，他會想，如果我不大聲，就是不能享受性愛。他當然也看過那些色情影片，希望聽到呻吟。」

「影片中告訴人們，男性親吻女方的面頰和胸部，是正常動作，而女性也得做些特定的動作。同我一塊長大的女孩都認為，女方性愛當中最重要的是付出。總之，男性的滿足似乎比女性的滿足更為重要。」

據德國之聲報導，社民黨在柏林市召集的黨代會上，有人提出用公共財政支付拍攝女權主義的色情短片，表現男女雙方性愛時地位平等。片子可以在公共電台電視台的影音庫中無償觀看和下載。

該黨在提案中寫道，目前，「主流色情片子傳播性別歧視和種族歧視等固有的偏見，對消費者造成長期影響。它們讓年輕人對性生活產生不切實際的期待，阻礙他們對自己身體和性功能樹立自信。」

而這些年輕人決不是少數。據市場研究機構Netzsieger的調查，德國18歲以下的青少年中，40％在網上尋找色情影片，看這些影片將使他們對自己的行為缺乏信心，給真實的性愛經驗施加負面影響。

起草該提案的托姆（Ferike Thom）呼籲人們行動起來。她說，主流色情片不能取代性教育，但可以成為其中的一部分。「如論如何，需要推出其他可供選擇的東西，它必須是無償的，因為年輕人不會花錢購買色情片子。」

色情影片網站中，只有3％詢問用戶的年齡。PornHub是全球最大的成年人娛樂節目供應商，該網站每天平均有8100萬人次觀看色情影片。

德國之聲指出，女權主義的色情片將拒絕非人道主義概念，也向非異性性愛提供另外的選擇。活躍分子、女權主義者梅里特（Laura Meritt）對柏林市社民黨的提案表示歡迎。她說，「如果女權色情片得到公共財政的支持，它便必須滿足特定的條件，必須是我們呼籲的『公平』或者有倫理高度的色情片。」

換言之，它將代表新型的色情，會讓現有的色情產業受到震盪。梅里特說，「社會上，免費主流色情片處處可見，不論你願意與否，都無法對它們視而不見。因此，青年一代需要知道他們可以選擇，也應該知道怎樣做出選擇。」

托姆說，他們面臨的挑戰是怎樣贏得黨內老一代人的支持。去年9月聯邦議院大選，社民黨一敗塗地，此後直到今天，社民黨未能擺脫身分認同以及支持率低迷的危機。

「不是每個人都覺得這項提案重要。在這一戰線，社會比政界要進步得多。」

(中時 )