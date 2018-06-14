北榮啟動「保險金扣抵醫療費」可用保險金付住院費

北榮啟動「保險金扣抵醫療費」，民眾可用保險金支付住院醫療費用，更加方便。（北榮提供）

友善列印
中時

民眾至北榮住院醫療，若是與北榮合作的人壽保險公司保戶，即可以保險金扣抵大部分醫療費用，一來減輕民眾出院時的付費負擔，二來出院後，可不用再去聯絡保險業務員、填寫理賠申請文件等，且要等數周後才能獲得理賠，為醫院與保險公司合作的新模式。

北榮表示，院方已與一家人壽保險公司合作試辦「賠申請免附單據暨保險金扣抵住院醫療費用」作業，通過嚴謹的程序模擬，資訊安全比照健保申報規格，採用VPN(Virtual Private Network)虛擬私有網路專線資料傳輸，以資訊系統後端處理方式，在不增加醫、護人員負荷情況下作業，進行順利。

即日起，只要是這家合作的保險公司保戶在北榮住院治療，經本人向保險公司提出申請並審核後，除了在保戶在住院時即啟動理賠服務外，出院時即完成理賠給付，大大簡化保戶出院後準備醫療單據與診斷書辦理申請理賠的流程，讓病患安心就診及休養。

范小姐是第一位使用北榮與該保險公司合作作業的病患，范小姐表示，1月時亦曾住院，出院後除須準備醫療診斷證明書、收據外，還要再經過聯絡保險業務員、填寫理賠申請文件等，最快也要出院後3到4週才能獲得理賠。此次住院因5月才剛報完稅，擔心須預留一筆款項供出院繳費，有了這項服務，真的非常便利，亦感受到院方處處為病人著想的用心。

北榮表示，院方為配合政府提高公立醫療機構電子支付政策，便利病患及家屬繳費，已陸續推出多項便民措施，如自助繳費機、信用卡繳費、病房辦理出院服務、慢箋領藥機及App繳費服務等，「保險金扣抵醫療費」服務，現亦與其它保險業者陸續冾辦中，希望可以提供更多民眾便利的服務。

(中時 )

老阿公整晚拉屎漏尿 護理師「一… 日本快時尚品牌「GU」進駐台中中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。