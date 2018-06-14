日本快時尚品牌「GU」進駐台中中友百貨展店

預計明日開幕的GU台中中友店，將主攻學生族群市場。（圖／曾麗芳）

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「GU」品牌台中中友店明（15）日正式開幕迎賓。（圖／業者）
為了慶祝GU台中中友店開幕，將祭出六大系列促銷活動。（圖／業者）

日本迅銷集團旗下快速時尚品牌「GU」，看準中友百貨鄰近一中學區的年輕消費族群，明（15）日正式插旗中友百貨開設台中第2家分店。GU為了與台中大遠百店做產品區隔，中友店主攻年輕學子；而大遠百則以家庭客群為主力。

中友百貨主管表示，該百貨因鄰近一中商圈，主要客源以學生族群為主力，平價的快時尚服飾正好可以滿足學生族群的穿搭需求；中友除引進「GU」品牌外，也已引進「H＆M」品牌，且走的是大型專賣店型態，「GU」品牌賣場近300坪。

日本迅銷集團旗下的新興快時尚品牌「GU」，自2006年設立第一家店舖，至今全球展店達350家；於2014進軍台灣市場的GU，今年在台中中友百貨設置第10家店。

為了慶祝GU台中中友店開幕，將祭出六大系列促銷活動，男女童裝的特惠商品100元起、出示學生證再享5％折扣、指定商品好友共享優惠、開幕首3日(6/15~6/17) 滿額抽獎送任天堂SWITCH等超值大獎、單筆消費即可獲得網路抵用金序號，以及滿額贈台中新店紀念版托特包等。

此外，為迎接GU第10號店舖開幕，GU融入在地一中商圈，設置拍照互動打卡景點結合優惠，鼓勵大家互動拍照show出自己的時尚；在指定期間內於IG上傳時尚創意的「10 」pose，一同歡慶GU台灣第10家店的開幕，並HASHTAG指定文字，有機會獲得萬元購物金。

值得一提的是，GU與中友百貨攜手促銷，即日起至7/1活動期間，持GU專櫃中友店不限金額消費發票，到中友美食食品指定合作品牌，例如漢來上海湯包、阿華師、薔薇派、曼特重乳酪蛋糕、北澤壽喜燒等消費可享9折優惠。

(工商 )

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