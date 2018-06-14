「雲嘉南人力資源交流平台」成立 企業「一次到位」諮詢服務

2018年06月14日 21:58 中時 曹婷婷

解決產業缺工、缺才問題，為產業升級一起打拼，為協助雲嘉南地區事業單位強化競爭力，滿足企業廠商對人力資源及技術提升的需求，勞動部雲嘉南分署14日與工研院南分院、轄區工業會、大專院校與人資協會等攜手合作，宣布成立「雲嘉南人力資源交流平台」，未來企業可透過此單一平台窗口，鏈結產官學研資源，獲得包括職訓、就業服務、職能發展與技術服務等企業客製化諮詢輔導，服務「一次到位」。

平台啟動宣告儀式包括雲嘉南分署長柯呈枋、光陽集團執行長柯俊斌、行政院顧問許騉洪、經濟部工業局南區工業區管理處執行長郭阿梅、臺南市工策會總幹事王建民等30多位產官學研代表與100多家廠商出席。

柯呈枋表示，人力資源是企業的成長引擎，因應政府拚經濟、解決產業五缺問題，分署也從缺工、缺人才的方向著手，尤其，現今是服務再升級的時代，希望藉由成立「雲嘉南人力資源交流平台」，透過「單一服務窗口」、「顧客關係管理」與「資源共享」核心概念，分署扮演火車頭，穿針引線串起資源網，當企業有人力資源、組織營運與技術服務等需求時，可透過平台即時彙整廠商問題，適時引入相關資源，解決廠商缺工、缺才問題。

行政院顧問許騉洪說，平台成立可將人力培育相關計畫作垂直整合，能有效填補高階人才流動率高、中低階人才不足的問題，亦幫助中小企業改善體質；台灣首府大學校長許光華也認同平台成立的重要性，他說，當學校與企業有更多互動時，在課程規畫上就能符合業界需求，解決學用落差，也不會讓企業找不到人。

柯呈枋強調，未來平台將透過實體活動與虛擬網路方式進行，藉由專業講座、專家顧問駐點、職能課程、意見回饋等方式協助企業對症下藥，提供更多元化的專業服務，成為產業最佳的人力資源諮詢平台。

今年分署也集結近70位產官學研專家，組成輔導顧問團，化被動為主動，預計為轄區內850家事業單位提供免費診斷輔導，主動幫業界挖掘和培育好人才，協助提升企業競爭力。

(中時 )