單人團費28萬元 陸球迷世界盃圓夢

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旺報

世界盃發燒。大陸的球迷團陸續飛往俄羅斯，準備過癮的看球賽。「看球團」以夫妻居多，有的個人團費高達6萬元（人民幣，下同），約新台幣27萬9655元，但依然火爆。飛往俄羅斯的班機也忙碌的加班，帶著球迷和遊客圓夢。

「今年世界盃觀賽團十分火爆，2018年年初上架，今年5月初就全部售罄，目前我們首批旅行團已經陸續前往俄羅斯。」嶺南控股廣之旅出境遊總部總經理黃靜茹表示，廣東球迷主要來自珠三角地區，以東莞、中山、珠海、深圳等城市的市民較多，平均年齡多在35到55歲之間。南湖國旅工作人員也表示，6月10到13日期間，旅行社已有5個團超過百人率先出發俄羅斯感受世界盃當地氣氛。

有別於一般印象的是，本次赴俄觀賽的遊客並非都是男性球迷，而是以夫妻出遊為主。「夫妻出遊占我們總報名遊客的6成。」黃靜茹表示，這些客人大多都是在職人士，假期時間相對有限，因此都希望利用觀看世界盃的機會，順道遊覽俄羅斯。」

哪些比賽最受廣東遊客歡迎？「觀看八分一決賽的中端觀賽團報名人數最多，占總報名人數的近一半，團費整體售價為19999元。」黃靜茹分析，受關注程度最高、搶購情況最激烈的是涵蓋重點場次的決賽觀賽團和決賽+半決賽觀賽團，決賽觀賽團的團費高達59999元。

(旺報 )

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