貴州「鳥頭魚身」怪魚 可能是水汙染導致突變

貴州「鳥頭魚身」怪魚，引發各種討論。(圖/生活科學)

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中時電子報

中國大陸貴州省的釣魚客在河裡釣到一尾「鳥頭魚身」的怪魚，釣客將這尾怪魚給拍攝下來並上傳網路，立即引起了各方瘋傳。

生活科學(live science)報導，首先批露這則消的貴州城市報宣稱，這種魚是普通的淡水鯉魚，但是它的頭部卻呈現圓形，嘴部朝下曲折，而且還有一段喙狀的嘴，確實有點像鳥的頭，或者像海豚的頭。

怎麼會長成這這樣呢?專家認為，這可能是由於發育初期造成的突變，英國利物浦大學動物生理學家安德魯．柯辛斯(Andrew Cossins)說：「所謂的半魚半鳥說法都是從外形上去猜測，鳥類和魚類在演化關係上差距太大。這比較像是魚的頭骨在生長時出現畸形，引起腫脹才迫使嘴巴向下歪斜」。

那麼，是什麼原因造成突變呢？柯辛斯教授說：「我們無法光從照片和身體形狀來判斷畸形的原因。不過，化學物質會導致一系列基因突變，因此水污染造成突變是最可能的。」

他解釋，在胚胎階段，化學物質有可能影響胚胎的正常生長，比如關閉或增生了部分器官的成長情況，就會引發外形上的改變。這魚的頭部顯然過度增生，所以膨漲成圓形，並且如骨牌效應影響嘴部的位置。

大陸媒體則認為可能是水溫或是水中含氧量異常所導致的，柯辛斯教授也不否認此說，包括飲食變化、溫度變化和化學污染都有可能觸發突變。

有意思的是，這尾魚還蠻大的，成長的似乎頗有活力，因此這項突變並沒有影響它的生活，一般有害的突變，很少能長到那麼大。柯辛斯說，這魚可能善用了朝下勾的魚嘴，它更容易翻找河底泥漿中的營養物，它走出了不同於其他鯉魚的生存模式。

據報導，釣客在拍影像留念之後，就者將其送回水中，使它可以繼續在河裡生活。

(中時電子報)

文章來源：What's Up with This 'Half-Fish, Half-Bird' in China?

文章來源：好稀奇，釣到一條鳥頭魚

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