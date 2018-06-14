黑道千金章家瑄挺4個月孕肚做公益

章家瑄害喜嚴重。（洪秀瑛攝）

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章家瑄的4個月孕肚還不明顯。（洪秀瑛攝）

演員章家瑄的父親是竹聯幫創幫大老之一的山雞章尊良，今天她挺著4個多月孕肚出席由紅心字會與富邦青少年圓夢計畫，共同合作的《雙面少年》公益微電影記者會，盼外界關懷受刑人家庭，「我小學時爸爸也入獄，因此一直搬家、轉學，爸媽離婚，所以在學校會被說是沒有爸爸的小孩。」

《雙面少年》是台灣首部以心納家庭（受刑人家庭）真實故事為背景的公益微電影，導演蘇奕瑄今率劇中演員陳淑芳、章家瑄、陳鼎中(仔仔)、陳怡嘉、楊震、侯智騰等與來自心納家庭的學生蕭力誠為心納家庭加油打氣。

章家瑄提到國中曾被學姊恐嚇過，笑稱：「當時如果知道爸爸的背景就不會讓她們欺負我。」她自己直到20歲才知道爸爸的背景，「其實我非常以爸爸為榮，他把小孩教育得很好」。

章家瑄今年初和華岡舞蹈科同班同學施柏全重逢，火速戀愛、懷孕、登記結婚，施柏全也擔任這次《雙面少年》微電影製片，章家瑄劇中演社工，她說拍攝時剛知道懷孕，邊吐邊拍，她現在懷胎4個多月，仍害喜得嚴重，但她為了寶寶，胃口不好還是照吃，1天10多餐，胖了4公斤。

她說老公很會做菜，「還在追我時，天天到我家做菜，就連過年除夕夜，也煮了一大桌才回他家吃年夜飯，我爸超得意，四處跟人家說他女婿很會煮菜。」誇老公會煮菜、縫衣服、按摩，每天還會幫她把牙膏擠好，根本全能，她爸爸非常滿意這個女婿。

(中時 )

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