吸管照被打臉林靜儀嗆：是要檢討我出生用多少吸管？記者傻了

2018年06月14日 21:53 中時電子報 林毅

近日環保署的塑膠吸管政策引起民眾熱議，而民進黨立法委員林靜儀也在自己的臉書上PO文表示自己一直以來都是「用湯匙」喝珍奶，卻被網友PO出使用塑膠吸管照片打臉，她在今天也反擊，表示塑膠吸管少用一根是一根，但她又沒有叫大家絕對不要用。

林靜儀湯匙喝熱珍奶照引發網友砲轟講幹話，她在今天鏡頭前受訪時全面反擊，表示自己的原意被扭曲，只是要宣傳塑膠吸管能少用一根是一根的環保理念。

面對記者追問「湯匙喝冷飲」問題時，林靜儀反問記者：「妳有看過議場提供湯匙的？」，當記者再問：「所以妳覺得用塑膠吸管喝冷飲是OK的？」，林靜儀當場面露微笑反嗆：「所以妳要開始檢討我出生後用了多少塑膠吸管嗎？」

她也提到在自己貼的第二張照片中還註明，希望未來店家能把塑膠吸管都換成可分解吸管或是環保吸管，並質疑記者都沒看到她第二張照片。

最後她也提到，一年少用幾根塑膠吸管，應該不會「天地毀滅」，強調不建議大家喝手搖杯，想喝的話為何自己不去準備一根大支的金屬吸管。最後記者持續追問時，林靜儀當場打斷，留下一句「妳很故意耶」，接著就轉頭走人，讓在場記者都傻眼，面面相覷。

不少網友砲轟林靜儀「很少有訪問讓我看得一肚子火的」、「多幾個這種的，民進黨就GG了」、「我還以為在看本土劇女反派演戲咧」、「挖靠，真的好敢講」。

(中時電子報)