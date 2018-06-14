張立昂拋開偶包賣萌 模仿對象是「他」

張立昂劇中被小女孩鬼魂附身。（TVBS提供）

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張立昂新挑戰。（TVBS提供）
方志友。（TVBS提供）
方志友（左）與張立昂演驚悚恐怖片。（TVBS提供）

張立昂與方志友不約而同挑戰新戲路，除了都是首次接演驚悚恐怖片，張立昂更拋開偶包，被小女孩鬼附身「賣萌」；方志友也有別以往的甜姊兒形象，從妝容到穿著都走「厭世少女」的陰暗路線。

張立昂自曝為了詮釋好「方程威」這個與自己個性截然不同的活潑屁孩，竟被導演北村豐晴要求參考KID林柏昇的個性，或是知名美國實境秀《Jackass》的表演者，「他們都是屬於活得很瘋狂的人」，這點與張立昂本身個性有很大的落差，坦言一開始超難適應，一直在跟角色拉鋸。

其中有一段被小女孩鬼魂附身的「賣萌」橋段，又詭異、又可愛的氛圍堪稱劇中亮點，他為此特地觀察、側錄小女孩演員說話的樣子與動作，甚至參考關於小朋友的驚悚美國影集。

方志友這次飾演的「留美娜」則是一名神秘少女，不僅穿著走黑白路線，連造型都改成飛粗眼線與裸唇妝，跟以往的甜姊兒形象落差極大，「殺青後我整個愛上美娜的妝容，現在私下妝容都會兇一點」。

關於印象最深刻的一場戲，方志友回憶有場戲她需要情緒大爆發，手中拿著斧頭要殺「命案真兇」。那天是室外戲，夜晚寒流來襲又下雨，拍到最後身上都是濕泥巴，情緒緊繃加上寒冷的天氣，身體開始無法控制地顫抖，更因需要大力搶奪的動作造成身上有些抓傷，「當下我顧不了這麼多了，回家後才發現全身傷痕累累，但超過癮」。

兩人首次合作的感想？張立昂坦言對方志友「徹底驚艷」，覺得她爆發力十足，氣場強大，也因為方志友精湛演技讓自己的情緒更容易堆疊；方志友也大推張立昂超暖心，因拍戲時是冬天，又常常凌晨收工，張立昂都會貼心拿薑茶給她，大讚他是「暖男哥哥」。

6月16日晚上十點TVBS歡樂台42頻道播出《噬膽72》。

(中時 )

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