瘋世足，中台灣百貨餐飲「腳」力賽登場

2018年06月14日 22:02 中時 馮惠宜

台中金典酒店12樓大廳酒吧推出「世足組合套餐」，含肉質鮮脆歐式綜合腸、外酥內軟的英式炸魚及薯球外，以及精緻可愛的和牛足球堡。（馮惠宜翻攝）

台中金典酒店12樓大廳酒吧同步推出足球造型麵包及甜點。（馮惠宜翻攝）

裕元花園酒店迎接2018世足賽推出一系列「熱血世足，揪團看球」等超值餐飲。（馮惠宜翻攝）

台中大遠百即日起至24日舉辦夢幻美國週搶搭世足盛會掀起的觀賽熱潮，祭出美式零食6折起優惠。（馮惠宜翻攝）

足球迷引頸期盼的世界盃足球賽即日起至7月15日在俄羅斯開踢，台中飯店餐飲及百貨業搭上這股熱潮，紛紛端出各式主題美食與主題活動，還有一系預測有獎遊戲，讓足球熱延燒的消費市場。

台中福華大飯店「豪吧」在世足賽期間推出「熱血世足一起嗨」系列活動，酒吧現場提供180吋大螢幕進行賽事實況轉播，主廚嚴選熱門奪冠國家特色美食端出「世足熱鬧餐」，四強、冠亞軍賽當天前五名入場，還可享啤酒免費暢飲，當日預測四強晉級與冠亞軍隊伍，猜對再贈「世足馬卡龍」一顆。

台中金典酒店12樓大廳酒吧特別以兩台大電視隨時提供最新的足球賽事轉播，並依照賽事轉播時間機動延長營業的時間，大廳酒吧推出足球造型漢堡的組合套餐，以及足球甜點、麵包等。更加碼舉辦世足冠軍預測抽獎活動，至12樓大廳酒吧消費滿500元，贈送預測卡一張，猜對冠軍隊伍就有機會獲得下午茶券、餐飲抵用券超值好禮。

裕元花園酒店推出一系列「熱血世足，揪團看球」等超值餐飲，點心房推出創意世足系列甜點，有足球和球門造型的小蛋糕及餅乾，好吃好玩又可拍照上傳，而「狂歡世足」6吋慶祝蛋糕讓球迷為獲勝隊伍跨海同慶；而映景觀餐廳酒吧現場更提供同步實況轉播。

另，台中大遠百即日起至24日舉辦夢幻美國週，搶搭世足盛會掀起的觀賽熱潮，祭出美式零食6折起優惠，消費滿500元即有機會獲得聯合航空台北-美國任一航點經濟艙來回機票或KENMORE經典咖啡機。

新光三越也精選adidas、Superdry、PUMA、可口可樂等品牌推出世足賽限定商品和飲品。另舉辦「新光三越╳SWATCH世足冠軍神預測」自6月15日到7月15日期間到SWATCH櫃位試戴並拍照上傳至台中中港店FACEBOOK留言，店家也將自正確預測留言中抽出2位幸運兒贈手錶一支。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時 )