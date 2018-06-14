幸運星！ 「足球貴公子」兩次看球「恰恰」都開轟

「足球貴公子」陳昌源應邀為中信兄弟比賽開球，賽前開心指著名單上他欣賞的球星彭政閔的名字。(敢夢者團隊提供)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
陳昌源應邀到中職開球，而且是和「恰恰」彭政閔合作、把足球踢進球門的方式開球。(敢夢者團隊提供)

2018世界盃足球賽今天開踢，「足球貴公子」陳昌源（Xavier Chen）卻有一個和足球無關的行程，就是應中華職棒中信兄弟邀請，前往台中洲際棒球場開球，而且還再度親眼看到欣賞的球員「恰恰」彭政閔打出全壘打，堪稱「恰恰幸運星」！

「足球貴公子」出席公益活動 要把最好的留給下一代

2018俄羅斯世足瘋一夏

陳昌源最近從比利時回到宣傳紀錄電影「敢夢者：最後一擊 陳昌源」，也受中信兄弟邀請擔任開球嘉賓，這是他第一次到台中洲際棒球場，他在個人臉書粉絲專頁分享興奮心情和練投影片，不但調皮說：「媽~我上洲際大螢幕了！」也開玩笑說：「準備我的下一個職業生涯#敢夢者#史總用我」。

為了開出漂亮的一球，陳昌源特地練投，不過兄弟球團為了安排一個讓陳昌源和彭政閔這兩位在台灣足球、棒球擁有高知名度的球星一起開球的方式，最後選擇利用足球，讓「恰恰」傳球給陳昌源踢進球門的開球方式，相當別開生面。

這是陳昌源第一次拜訪台中，開球前，中信兄弟播放陳昌源紀錄電影預告，陳昌源也回贈8號中文姓名球衣，他說：「很開心能來到台中跟所有棒球迷見面，也希望台灣棒球迷在世界盃能夠一起觀賞足球，並一起來觀賞我的紀錄片。」

陳昌源2010年第一次在現場觀看棒球比賽，就看到彭政閔開轟，今天比賽7局下，再度目擊「恰恰」擊出超前2分全壘打，兩次到場看球「恰恰」打擊都有發揮，讓球迷笑問陳昌源能否場場來，陳昌源表示，「恰恰」是個改變比賽的巨星，他很佩服彭政閔一棒逆轉的能力。

(中時電子報)

「足球貴公子」陳昌源應邀為中信兄弟開球，開心拿著兄弟球星彭政閔的海報加油。(敢夢者團隊提供)
羽球》小戴Q版娃娃紋身貼圖 球迷… 世足》愛爾達全程直播 16強華視…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。