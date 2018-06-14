幸運星！ 「足球貴公子」兩次看球「恰恰」都開轟

2018年06月14日 22:09 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

陳昌源應邀到中職開球，而且是和「恰恰」彭政閔合作、把足球踢進球門的方式開球。(敢夢者團隊提供)

2018世界盃足球賽今天開踢，「足球貴公子」陳昌源（Xavier Chen）卻有一個和足球無關的行程，就是應中華職棒中信兄弟邀請，前往台中洲際棒球場開球，而且還再度親眼看到欣賞的球員「恰恰」彭政閔打出全壘打，堪稱「恰恰幸運星」！

陳昌源最近從比利時回到宣傳紀錄電影「敢夢者：最後一擊 陳昌源」，也受中信兄弟邀請擔任開球嘉賓，這是他第一次到台中洲際棒球場，他在個人臉書粉絲專頁分享興奮心情和練投影片，不但調皮說：「媽~我上洲際大螢幕了！」也開玩笑說：「準備我的下一個職業生涯#敢夢者#史總用我」。

為了開出漂亮的一球，陳昌源特地練投，不過兄弟球團為了安排一個讓陳昌源和彭政閔這兩位在台灣足球、棒球擁有高知名度的球星一起開球的方式，最後選擇利用足球，讓「恰恰」傳球給陳昌源踢進球門的開球方式，相當別開生面。

這是陳昌源第一次拜訪台中，開球前，中信兄弟播放陳昌源紀錄電影預告，陳昌源也回贈8號中文姓名球衣，他說：「很開心能來到台中跟所有棒球迷見面，也希望台灣棒球迷在世界盃能夠一起觀賞足球，並一起來觀賞我的紀錄片。」

陳昌源2010年第一次在現場觀看棒球比賽，就看到彭政閔開轟，今天比賽7局下，再度目擊「恰恰」擊出超前2分全壘打，兩次到場看球「恰恰」打擊都有發揮，讓球迷笑問陳昌源能否場場來，陳昌源表示，「恰恰」是個改變比賽的巨星，他很佩服彭政閔一棒逆轉的能力。

(中時電子報)