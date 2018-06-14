吳奇隆跨海力薦好友短片為這樁 導演王奇算出他和劉詩詩...

2018年06月14日 22:19 中時 徐桐炘

導演王奇（左四）和演員鄭平君（右四）出席特映，並動員演藝圈好友，找來演員利晴天、楊晨熙、王樂妍、海裕芬、王牧語和倪雅倫站台。（典十成金提供）

吳奇隆推薦好友王奇執導的短片《阿公》，該片日前獲得洛杉磯當地短片競賽最佳亞洲及最佳男演員獎，來看看吳奇隆怎麼說吧！

短片《阿公》由台灣資深演員鄭平君主演，一舉洛杉磯當地短片競賽最佳亞洲及最佳男演員獎，導演王奇則擁有多重身份，是知名塔羅牌算命師，也因為舉行時尚活動，6年多前認識吳奇隆，此次找來吳奇隆力挺該片，更透露當初吳奇隆和劉詩詩傳出曖昧時，就有找他算塔羅，他當時預言2人能開花結果，半年後這對佳偶果然情定終身。

該片講述阿茲海默症患者的生活，改編自導演王奇父親和阿公的故事，吳奇隆力挺王奇的處女作：「人老了可能都會失去些能力，他們可能會失憶、失智、失能，但他們不能失去我們的關心、細心和耐心，雖然我今天無法到現場，但希望大家可以跟我一起支持、一起關懷老人，一起做公益。」

王奇婉拒所有贊助，自掏腰包50萬拍片，拍片前先算過塔羅牌，他開玩笑說：「第一個演員組合最好但也最貴。」鄭君平在旁也稱讚他對演員費用毫不吝嗇，當時算到「權杖六」這張牌，王奇原本認為不夠強運，但後來才發現，「現在已經入圍6個影展，這張牌上面還有桂冠（象徵影展符號）。」

王奇表示父親患有阿茲海默症，但自尊心極高，一開始暈眩都隱瞞家人，直到講話開始失序，王奇當時嚇壞，還想說：「是不是中邪！」父親就醫後又一度拒絕吃藥，他只好跪求父親吃藥。今找父親參加特映會看片時，原本擔心爸爸會不開心，沒想到願意站上台承認自己也是患者，王奇聽了當場流淚。

堅持不把父親送到養老院，王奇感謝母親給予很多幫助，他也盡可能每天陪父親聊天，但他甚至無法早睡，擔心父親突然病發，會等到父親熟睡自己才入睡，如今電影做出成績，他表示未來拍攝更多題材，已經寫了不少劇本，被問是否此次為何不找吳奇隆演出，他大笑說不敢想，不過也希望有機會合作。

(中時 )