與女友步紅毯欠衝動   junior先當證婚人

韓宜邦和劇組工作人員建立好交情，甚至助陣擔任證婚人。（艾迪昇提供）

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韓宜邦赴牙醫診所製作暴牙，前後調整3次。（艾迪昇提供）
韓宜邦的新過去形象，首次裝上暴牙入戲。（艾迪昇提供）

韓宜邦（junior）事業運大發，近期一連軋《愛上ㄆㄤˋ滋味》等3部戲，也幾乎同時殺青。他的好運氣帶旺周圍親友，《愛》劇組的女化妝師、攝影師看對眼，戲殺青就登記結婚，韓宜邦和2人建立好交情，新人邀他擔任證婚重責，「還真沒想到，拍戲拍到當證婚人。」

他回憶起拍攝過程，虧新人在劇組不透露半點端倪，戲殺青才公開在一起。韓宜邦笑說，女方就像自己妹妹，「之前讓她補妝時，常常逗她，亂動讓她畫歪」，也因為劇組同事感情都很好，相處起來像一家人，在溫馨氣氛下，有緣人成為眷屬，「我覺得這緣分很特別，所以就和導演當他們的證婚人。」他和女友甜蜜多年，證婚之餘是否有衝動結婚？他哈哈一笑，直說：「這問題太麻煩了，還牽涉到女友啦。」顯然還很享受2人戀愛世界。

他主演的大愛新戲《阿英的成長日記》即將上檔，他劇中徹底「變臉」，首次裝上暴牙齒模，試牙過程歷經流口水、偏頭痛，所幸最終效果極佳，讓他演得過癮。他第一次套上暴牙齒模，回憶：「戴上暴牙一開始很不舒服，一戴上就流口水，還會牽動眉頭肌肉，時間久了還會頭痛。」為了讓暴牙更逼真，他前後找牙醫報到、調整3次才大功告成。他這次表演做足功課，期待觀眾能見識到他演技的突破。

(中時 )

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