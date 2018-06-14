路斯明暖心男神大發 續為女性產品代言

路斯明暖男形象受喜愛。（創意大群組提供）

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路斯明暖男形象受喜愛。（創意大群組提供）
路斯明暖男形象受喜愛。（創意大群組提供）

路斯明近來與去年首度合作的女性保養品雅芳續約擔任代言人，是該品牌第一次找男性代言女性用品，更首創第2年繼續合作的對象，廠商下月初特地安排北、中、南頂級菁英「姊妹見面會」，交換代言女性保養心得，路斯明說這是一場學習之旅，既興奮又緊張。

他日前為新品進棚拍攝形象照，因代言女性產品，原本陽剛形象變得溫柔許多，他說自己是被外婆和媽媽帶大，從小看到女性為家庭付出的偉大，直至已婚後看到老婆在工作、家庭的雙重努力，認為現代女性都要兼顧事業與家庭，真的需要被好好寵愛，因此能續聘代言讓他特別開心。

廠商為了回報他的銷售加持，阿莎力主動幫他加25%酬勞，路斯明笑說，代言工作除了能繼續為女性友人提供好產品服務，更重要的是很珍惜台灣給他的機會，雖然影視環境辛苦，有廠商加持讓他樂觀以對。

最近他在新戲《前男友不是人》飾演楊丞琳現任男友，卻遭前男友藍正龍搞破壞，有劇迷為他飾演的周立陽抱屈，希望女主角黎親愛可以擺脫前男友的心魔，好好接受他的求婚，路斯明說：「這就是戲劇好玩的地方，不演到最後不知道結局。」

他透露，由於自己和老婆是青梅竹馬的初戀，彼此都沒有前男友和前女友的糾結包袱，可能對很多人來說有點乏味，但他卻覺得自己幸運，因為能夠彼此參與另一半的成長，看見對方比年少時代長胖了些、臉上開始多了些紋、長了些斑，這才是人生最值得的幸福。

(中時 )

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