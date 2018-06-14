身分證性別欄如何定 跨部會結論最快月底交賴揆拍板

2018年06月14日 22:54 中時 張理國

內政部明年上半年將推出身分證再設計規劃，其中最具爭議的性別欄位，內政部尚未決定要不要設。內政部傾向先訂「性別認定專法」，再依法行政；政院官員則說，行政院性別平等處28日將舉行跨部會會議，要不要在性別欄給予第3性、其他註記或無性別註記若有共識，最快月底送賴揆拍板。

監察院糾正內政部、衛福部忽視雙性人權益，建議身分證改版時，參照其他國家作法及專家學者意見，適度修改給予第3性、其他註記或無性別註記。內政部次長花敬群表示，這件事需要法律上明確規範，內政部會依法照作，但不可能反過來，先從身分證的欄位上註記，再以此形成政策決定。

內政部戶政司副司長翟蘭萍說，性別問題是行政院性平處主導，早在2015年時就開過3次大型會議，會中邀集性別團體專家學者、機關代表，並作成「性別變更認定要件法制化政策方向建議報告」。報告中3大重點，包括對於已摘除性器官者，建議不需要再提精神科醫師診斷書，只要拿手術完成的診斷書就能可決定性別；針對雙性者，只要持醫療機構開的診斷書，就能自己決定性別；最後一種是生理性別不變更，但心理傾向另一種性別者，報告建議由法務部或衛福部訂定性別認定或變更要件，同時確立權利義務跟身分關係，但這份報告至今還在行政院。至於內政部規劃新式身分證是否有性別欄位，翟蘭萍說，還要再蒐集意見，但不排除依政院指示辦理。

攸關身分證換發的性別問題，目前由政務委員羅秉成督導，性平處28日的跨部會會議，包括內政部、法務部、衛福部、教育部及多個相關單位都會出席，性平處目前盤點跨部會有關性別登記的法令及表件就有高達上千件，將分階段處理，凡不涉及第3性登記問題者在第1階段優先處理，涉及第3性登記問題者，將在第2階段，或等身分證先確定性別欄位後比照辦理。

但內政部主張，身分證登記性別欄位，必需依照相關證明文件辦理，內政部傾向由法務部及衛福部先訂定「性別認定專法」，內政部再依法辦理，但政院官員說，訂專法只是選項之一，也可以由行政部門自行決策辦理，28日的會議，如果跨部會討論能有共識，不論立法與否，最快月底可送行政院長賴清德柏板，確定身分證性別欄位的處理方式。

(中時 )