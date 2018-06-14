世足花》預測俄羅斯世足賽 機器人、貓咪齊上場

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中時電子報

據莫斯科市長網報導，預言機器人巴克斯特將於當地時間6月14日下午在全俄展覽中心，預測世界盃揭幕戰俄羅斯隊對沙烏地阿拉伯隊比賽的結果。稍早前埃爾米塔日博物館的白貓阿基里斯則預測，俄羅斯隊將在世界盃首場賽事中戰勝沙烏地阿拉伯隊。

「衛星通訊社」引述該報導指出，機器人將用內置攝像機選擇立方塊的方式預測世界盃所有48場比賽，預測視頻將由Robotstation官方帳號發佈在各大社交網站上。

據悉，機器人巴克斯特已經提前研究多場足球比賽並聽取足球運動員的採訪資料，還對體育專家的預測進行了記錄分析。

消息稱，巴克斯特是第一個能預測球賽的機器人，去年它預測國際足協聯合會杯(FIFA Confederations Cup)比賽結果的準確度為80%。

世界盃即將開賽，各種預測賽事結果的花絮也跳上媒體與球迷眼中，以前曾有過章魚、土撥鼠、海豹，今年在俄羅斯則是一隻住在聖彼得堡埃爾米塔日博物館裡的白貓，這住白貓名為「阿基里斯」(Achilles)。

這隻貓咪預言的方式是透過選擇插有參賽隊國旗的食物盆子來決定勝負，日前它在聖彼得堡2018世界盃新聞中心選擇了插有俄羅斯國旗的食盆，因此外界認為俄國隊將在首場賽事中獲勝。

阿基里斯在去年曾因為預測賽事結果的能力為被選為2017年聯合會杯的預言貓，此次它將對本屆世界盃的比賽結果做出預測。白貓阿基里斯今年2歲半，它的父母已在聖彼得堡埃爾米塔日博物館執勤多年，以保護館藏免遭老鼠侵害。

俄媒報導說，阿基里斯生來耳聾，因此它的直覺特別發達，而且它不怕生，可以在聚集大批觀眾時預測結果。

(中時電子報)

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