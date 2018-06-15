名嘴爆料吳敦義選舉蠻幹、大怒拍桌 全是為了…

2018年06月15日 00:11 中時電子報 王家禕

國民黨新竹縣長候選人提名的事情，弄得滿城風雨，搞得大家負傷累累，負面效益在國民黨內蔓延開。資深媒體人尚毅夫揭露，吳敦義之所以如此蠻幹，無視全民調制度，其實是為了2020年總統大選。

國民黨黨主席吳敦義在新竹縣長候選人提名上，不惜推翻「全民調」制度，搞得大家負傷累累。究其原因，據《放言》報導，資深媒體人尚毅夫爆料，黨內盛傳是為了2020年的總統夢，所以必須迎合新竹縣政壇的一些人物；亦有人質疑是與聯電榮譽副董事長宣明智有利益交換，爭取科技業界的支持。

尚毅夫說，新竹縣不再是新竹縣的問題，兩岸關係不再是國民黨和共產黨的問題。國民黨內多認為，2018年九合一選舉結果不會太差，吳敦義黨主席之位保得住，所以吳便開始思考2020年的總統大選，因而想讓想讓大陸層峰改變看法。

然而，尚毅夫透露，國台辦主任劉結一今年3月上任時，特地從北京跑到上海見朱立倫，讓吳敦義很吃味，還傳出在會議上拍桌罵道：「不過是見個劉結一嘛！」南京市委書記張敬華5月29日率團訪台，拜會朱立倫卻未循慣例拜會國民黨中央，更讓吳敦義不是滋味。國民黨的兩顆太陽──吳敦義與朱立倫，為了2020年總統大選，明槍暗箭、互相較勁。

尚毅夫指出，大陸面對國民黨，仍以朱立倫為重，明顯認為2020年總統大選，朱立倫出征的可能性大。此外，對於吳敦義破壞全民調制度、破壞黨團自主，許多國民黨立委早已不滿，私下偷罵。

(中時電子報)