律師說法》專業用錯地方自製車牌貼上去 違規又違法

看得出是假車牌嗎（斗六警方提供）

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中時電子報
台灣司法人權進步協會、編輯/

雲林縣一名從事廣告招牌業廖姓男子因名下車輛號牌因未繳稅遭監理單位註銷，竟用自己做招牌的專業將壓克力板自製成號牌曚混使用，員警看這變造的車牌實在太不一樣了，因此將廖男貨車攔下盤查，並依偽造特種文書罪嫌移送法辦。但此舉已觸犯交通法規，且可能同時觸及刑法！

若不仔細看其實幾可亂真（斗六警方提供）

根據道路交通管理處罰條例第12條第1項第5款規定：「汽車有下列情形之一者，處汽車所有人新臺幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰，並禁止其行駛：……五、牌照借供他車使用或使用他車牌照。……」第13條規定：「汽車行駛有下列情形之一者，處汽車所有人新臺幣二千四百元以上四千八百元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正：一、損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號。……」已明白規定禁止使用他人或變造車牌。這樣的規定是為了要維護監理機關對車輛號牌管理，以及警察機關對於交通稽查之正確性。

另外，不管以什麼樣的材質仿造車牌並加以懸掛使用，都可能觸犯刑法第216條、第212條的行使偽造特種公文書罪，最重可處有期徒刑一年。因為除了監理機關外，任何人都無權製造車牌。換句話說，即使仿造的品質逼近真正的車牌，仍不能取代監理機關所核發、屬於該車的唯一車牌！因此，我們要特別呼籲民衆不可使用仿造或借用他人車牌，以免觸法喔！

(中時電子報)

台灣司法人權進步協會#懸掛仿造車牌違規又違法

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