美國空軍唯一超音速轟炸機 B-1B槍騎兵式

2018年06月15日 00:36 中時電子報 江飛宇

30多年來，B-1B槍騎兵(Lancer)是美國遠程戰略轟炸機部隊的重要組成部分，它能夠攜帶大量的精準飛彈與傳統炸彈，以超音速的性能，隨時隨地向世界任何地方的戰場，提供陸上友軍的密集火力支援。不過它的研發故事也有一番曲折，竟是從已廢棄的計畫中挽救回來的。

1959年的B-58盜賊式超音速轟炸機，是第一種超音速轟炸機，不過載彈量太小。(圖/美國空軍)

1950年代，美國空軍最具威力的轟炸機是B-52同溫層堡壘式，它的載彈量極大，航程也極遠，但是它的航速只達到0.8馬赫，美國擔心萬一出現與蘇聯的核戰爭時，B-52可能來不及飛抵蘇聯城市品，於是開始設計超音速核子轟炸機，隨後康威爾(Convair)d B-58盜賊式(Hustler)轟炸機就問世了，B-58採用三角翼布局，極速可達到2馬赫，然而它的機艙太小，航程也不夠遠，並不能符合戰略轟炸機的性能需求。之後更具野心的XB-70戰神仕婢(Valkyrie)的計畫被提出，它的預估極速達到令人震驚的3馬赫，可惜試飛的2號機，在1966年6月8日，遭到伴飛的F-104的碰撞而空中爆炸。

在那之後的10年間，另一種新的戰略武器登場，也就是潛射洲際飛彈，因此美國空軍不再熱衷高速轟炸機，轉而研發能夠穿透敵方防禦系統的低空滲透飛行器。而B-1的故事就在這青黃不接的時候開始。

B-1具有可變翼設計，在收攏到後方時， 飛行極速可超過音速。(圖/美國空軍)

1970年，美國空軍打算替換B-52，但是對於新一代的戰略轟炸機性能要求還不明確，使得性能規格是「在次音速與超音速都有不錯的飛行性能，而且跑道起飛和著陸的距離限定在2公里內」，這種要求其實不容易達到，但是洛克威爾國際公司(Rockwell International)仍然提出一種配有可變後掠翼，並且翼身融合設計的大型轟炸機，這就是B-1A，它的優良設計，確實可以同時滿足低速巡航與高速衝刺的性能，設計極速可以達到2馬赫。 第一架 B-1A原型機問世於1974年12月23日，之後陸續建造了4架原型機，結果因為美蘇戰略武器談判，卡特政府為了釋出善意，B-1A的量產計劃於1977年取消。

然而，主張與蘇聯軍備競賽的雷根政府上台後，B-1計劃又恢復了，不過此時性能要求略做調整，不再追求2.2馬赫的高速度，而是限制在1.2馬赫，主要原因是設計單純化，如果硬要2.2馬赫，進氣口必須是從2維可變式的，這樣的增加重量也不易維修。其他變化包括：增加有效載彈量，另外要減少雷達截面，也就是納入了初期的隱身效果。

第一架B-1B在1984年10月問世，性能符合需求，隨後進入量產，於1986年10月1日正式服役，而最後一架B-1B是在1988年5月2日交付。B-1B擁有近50項飛行世界紀錄，包括速度、有效載荷、飛行距離和爬升時間。

B-1B 的實戰是在1998年12月，首次執行伊拉克的轟炸行動。次年1999年，在南斯拉夫境內出動了六架B-1B，不過沒有太多發揮空間。 真正的活躍是在2001年以後的反恐戰爭，阿富汗持久自由行動(2001年6月展開)的前半年，8架B-1B投彈量相當於聯軍投彈總數的近40％。其中包括3900枚JDAM(聯合遠攻炸彈)。在伊拉克自由行動(2003年3月)中，B-1B機隊投放了美軍43％的JDAM炸彈，而且多數的B-1B都是從美國本土出發的，並不是駐留在戰地，可見它的航程與效率，目前美國空軍有62架在服役中。

B-1B在美國空軍內部的綽號是「骨頭」(The Bone)，原因是B-1可以寫做B-ONE，讀音就是Bone。

(中時電子報)