NBA》巴克利：太陽不選艾頓就是智障

2018年06月15日 01:01 中時電子報 黃及人

向來很敢放話的前太陽球星「惡漢」巴克利，如今面臨老東家擁有今年選秀狀元籤，卻在亞歷桑納大學中鋒艾頓與斯洛維尼亞後衛東契奇當中陷入兩難窘境，巴克利放出重話，「假如太陽不選艾頓就是智障，他太讓人畏懼了！」

巴克利認為德州大學中鋒班巴也算不錯選擇，整體表現也比密西根州大前鋒小傑倫傑克生，或是杜克大學前鋒貝格利三世優異，回顧他在去年選秀會前夕的前3選擇，分別是賈許傑克生、塔圖與丹尼斯史密斯，看來他眼光還可以。

巴克利更表達對於歐洲聯賽的不屑態度，「我才不相信國外聯賽，有人說東契奇才18歲就拿MVP，這表示他的對手就跟屎一樣，沒有1個18歲的球員應該表現比起年長球員更加優異，我才不在乎那些年長球員打得多爛。」

「你該回頭看看NBA，我在這聯盟待了30年，只有1位球員在18歲時，可以說他真的厲害，那就是詹姆斯，」巴克利表示，「人們似乎忘記，就算像是布萊恩這麼優秀球員，在他生涯前幾年也打得很掙扎，賈奈特也是這樣。」

「讓我們搞清楚一件事，就算是詹姆斯，也沒法在18歲的時候，表現比年長球員優異，他只是適應了，並未主宰戰場，就算他是史上最佳球員之一，也沒在剛出道時期就統治了聯盟。」看來巴克利真的相當不看好東契奇的前途！

(中時電子報)